Jurado, Paolo Medina y los 'desaparecidos' por jugar en la Sub 20 de la Liga MX

La Sub 20 de la Liga MX se ha vuelto el espacio para quienes figuraban pero no encajan en Primera División.

Una lluvia de extranjeros en la , así como los números de los refuerzos ha sido el principal motivo por el que futbolistas mexicanos se han visto obligados a encontrar minutos torneo a torneo en los equipos Sub 20 al no poder ser titulares en el máximo circuito.

Pese a que algunos jugadores llegaron o han sido apuesta de directivas y cuerpos técnicos, la realidad es que han encontrado participación jornada a jornada en los turnos matutinos cuando la categoría entra en acción.

Clubes como y han mandado elementos de sus plantillas con dichos equipos menores dado que prefieren todo ello a tener que colocarlos en las tribunas y así tengan que pasar sus fines de semana.

En Goal te contamos algunos de los ejemplos:

RONALDO CISNEROS

Cisneros se ha convertido en el suplente de un José Juan Macías que difícilmente soltará la titularidad. Pese a que ha superado a Oribe Peralta en Chivas, su actividad en Primera se ha dado como recambio o incluso con lesiones. Es por ello que le han dado juego con el equipo de Ricardo Cadena.

SEBASTIÁN JURADO

Jurado llegó a Cruz Azul como su refuerzo estelar para el Clausura 2020 pero José de Jesús Corona no ha soltado el puesto como portero inicial. En este semestre ha sumado 270 minutos con el equipo menor y ha atajado dos penales que han robado espacios en medios de comunicación.

PAOLO MEDINA

Medina volvió en silencio a luego de haber jugado en el futbol de Europa. Con debutó pero se ha visto obligado a jugar con el equipo más cercano al de Pablo Guede. En este 2020 ha jugado 360 minutos con ellos, aunque ya debutó en Primera.

ALEXIS PEÑA

La mayor participación de Peña con Chivas ha sido con la Sub 20, todo ello debido a que no ha sido considerado por Luis Fernando Tena además de que Hiram Mier y Gilberto Sepúlveda son titulares y Antonio Briseño es el suplente natural. No ha debutado en Liga con el Rebaño y tiene 540 minutos en 6 partidos con la Sub 20.

JOSÉ HERNÁNDEZ

La llegada de Camilo Vargas al mandó a Hernández a la banca por lo que han optado por darle juego con el equipo menor. Con ellos es el portero titular que ha recibido 13 goles en diez partidos y están en el quinto lugar con 13 puntos.