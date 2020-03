Derribando mitos: ¿Es cierto que a Messi le costaría jugar en la Premier League?

La idea de que Leo "no soportaría una noche de frío en Stoke" se convirtió en uno de los clichés más molestos y ridículos en el fútbol inglés.

Hace ya mucho tiempo que nadie le presta demasiada atención a Andy Gray. Sin embargo, hubo una época en que el escocés era una de las figuras más influyentes en el ambiente británico: como una de los presentadores principales de la señal televisiva Sky Sports, el exdelantero tuvo un papel determinante para cambiar la manera en que el fútbol inglés era consumido y, también, vendido. Incluso, fue uno de los principales responsables de instalar que la Premier League es la mejor liga del planeta.

Fue durante su época de estrellato, hace ya una década, cuando Gray, durante una discusión acerca de los nominados al Balón de Oro 2010, aseguró que Lionel Messi, principal favorito a quedarse con el galardón, no podría destacarse en : "La pasaría mal en una noche de frío en el Britannia Stadium", le dijo al presentador Richard Keys, en una frase que quedó guardada en el imaginario colectivo británico.

Poco tiempo después, en enero de 2011, Gray desaparecería de las pantallas de televisión del Reino Unido, tras ser despedido junto a Keys en medio de un escándalo de sexismo. Pero la idea de que Leo no estaría a la altura de la Premier League nunca terminó de esfumarse.

Incluso, el mes pasado, cuando resurgieron las versiones de un posible alejamiento del rosario del Camp Nou a partir de sus críticas a Eric Abidal, el francés Emmanuel Petit se preguntó por qué debería estar interesado en contratarlo: "Honestamente, no creo que esté a la altura de la intensidad de Inglaterra. No le gusta ser encerrado, ni la lucha. En está protegido". Por quién, o de qué, no lo especificó.

De todos modos, no interesa demasiado. La realidad muestra que Messi no sólo lleva 15 años ininterrumpidos rompiendo todos los récords posibles en España, sino que también desplegó su magia en las competiciones europeas, principalmente contra los clubes de la Premier League: en la , el capitán del Barça le anotó más goles a los equipos ingleses que a los de cualquier otro país.

Desde que hizo su debut en la principal competición continental europea con 17 años, en un partido de fase de grupos frente a en diciembre de 2004, el rosarino disputó 34 partidos frente a conjuntos de Inglaterra: en total, estuvo involucrado en 32 goles, con 26 anotaciones y seis asistencias.

Después de no haber podido enfrentarlo en la final de 2006 por una lesión, se convirtió en la víctima preferida del jugador blaugrana: en apenas seis encuentros contra el conjunto londinense, Leo le anotó nueve tantos, cuatro de ellos en un recordado partido en el Camp Nou, en abril de 2010. "Messi es el mejor del mundo con bastante distancia. Es como un jugador de PlayStation, puede sacar ventaja de cualquier error que cometamos", aseguró Arséne Wenger luego de aquel encuentro.

A pesar de su preferencia por la portería Gunner, las mejores actuaciones del Diez contra equipos de la Premier fueron, sin demasiado lugar a discusiones, frente a . En la final de 2009, la Pulga demostró que realmente puede hacer de todo en un campo de juego, con un salto inolvidable para marcar el 2-0 definitivo y dos años más tarde, en una nueva definición del certamen, marcó el segundo tanto del triunfo 3-1 del conjunto catalán. Pero, más allá de la importancia de aquellos encuentros, el recuerdo favorito de Messi contra los Diablos Rojos para muchas personas es la acción en que humilló a Phil Jones antes de anotar en el cruce de cuartos de final de 2019.

Claro que el defensor no fue el primer inglés en quedar ridiculizado por el argentino. En los octavos de final de 2015 frente a Manchester City, en el Camp Nou, le hizo un caño memorable a James Milner, que dejó a todo el mundo boquiabierto. En total, Messi lleva seis gritos en seis partidos contra los Citizens, que sólo pudieron ganarle una vez a con él dentro de la cancha: fue en el Etihad Stadium, en la fase de grupos de la edición 2016/17.

Además, Leo le marcó dos goles en dos partidos a , frente al que dio una clase de fútbol en Wembley en la fase de grupos de la temporada pasada.

Pero, por supuesto, el zurdo también tuvo sus tragos amargos contra equipos de la Premier League. De hecho, dos de las derrotas más dolorosas de su carrera fueron contra conjuntos ingleses.

Frente a , contra el que el conjunto blaugrana desarrolló una particular rivalidad a nivel europeo, Messi marcó seis tantos en 10 partidos. Incluso, es el rival frente al que llegó a los 100 tantos en la Champions, tras anotarle un doblete en marzo de 2018. Sin embargo, fue Leo el que desperdició un penal decisivo en el partido de vuelta de las semifinales de 2012, que hubiera prácticamente liquidado la historia. Finalmente, aquel cruce terminó en una dura eliminación para el equipo español.

Tiempo después, Alexis Sánchez reveló que el argentino rompió en llanto tras aquel fallo, una imagen de depresión similar a la que mostró el año pasado apenas terminado el partido frente a en Anfield: Barcelona había ganado 3-0 en la ida con un doblete del Diez (el segundo, de tiro libre, estuvo nominado al premio Puskas de la temporada), pero increíblemente cayó 4-0 en Inglaterra y perdió la chance de volver a ir en busca de un título que se le niega sistemáticamente desde 2015.

Lo que esas noches frente a Blues y Reds revelan, en última instancia, es que Messi -aunque muchas veces no lo parezca- es humano. Sin embargo, lejos están de demostrar que no podría destacarse en la Premier League. Nada más lejano a eso.

Rival Partidos Titular Minutos Goles Asistencias Chelsea 10 10 835 3 3 Manchester City 6 6 540 6 2 Arsenal 6 6 537 9 1 Manchester United 6 6 512 4 0 Liverpool 4 4 360 2 0 Tottenham 2 1 117 2 0

Después de todo, se trata de un jugador que, con 26 tantos, comparte junto a Harry Kane el quinto lugar en la tabla de goleadores frente a los equipos del Big Six de la Premier League desde la temporada 2011/12, a pesar de no haber jugado jamás en el campeonato inglés.

Por eso, es difícil de comprender cómo alguien podría considerar que la supuesta intensidad del fútbol británico podría ser demasiado para el argentino. O que un equipo como , con la inspirada pompa de Tony Pulis, lo complicaría más que el de Diego Simeone, frente al que anotó nada menos que 31 veces, para convertirse en su segunda víctima favorita a nivel clubes. Y eso sin hablar del frío y el viento, que pareciera que algunos creen que no existen en España.

Como aseguró el propio Leo, según Sky Sports: "Los que dicen que no puedo jugar en Inglaterra deberían saber que jugué en condiciones horribles en Rosario cuando tenía 11 años, con vidrios en medio de la cancha, pozos y más".

A pesar de todo, Messi tendrá que lidiar para siempre con las acusaciones de que no es tan grande como Diego Armando Maradona porque no ganó un Mundial, o que no habría conseguido tantos logros sin los excelentes jugadores que tuvo a su lado en Barcelona a lo largo de los años. Sin embargo, la idea de que no podría destacarse en una fría noche en Stoke debería desterrarse para siempre. Igual que muchas de las ideas de Andy Gray.