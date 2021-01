Cuando parecía que la situación de Cristian Pavón en Boca empezaba a llegar a buen puerto, apareció otro grave problema: trascendió una denuncia penal que le realizaron a fines del 2020 por abuso sexual con acceso carnal. La acusación, realizada de manera formal ante la policía de Córdoba, apareció en redes sociales luego de que el futbolista se presentara a entrenar por primera vez en el club.

No soy nadie importante como para hacer justicia, pero agradezco mucho a Javier el día que me dio lugar en su gran cuenta de Instagram (mundo_.xeneize12) para poder llegar a estas personas y darles la mano que se merecen. Boca no está para estas cosas. (adjunto su consentimiento) pic.twitter.com/LYllYeYkKH