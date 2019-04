Definidos los árbitros para la jornada 13

FESFUT y Primera División confirmaron los nombramientos arbitrales para la nueva jornada que comenzará hoy y terminará mañana.

Hoy se jugarán cinco partidos. En oriente, occidente y el centro del país tendrá actividad. Mañana se terminará la fecha 13 en Ahuachapán.

Edgar Ramírez pitará Municipal Limeño vs Alianza, Germán Martínez el Audaz vs Jocoro, Joel Aguilar Chicas el Águila vs Firpo, Ismael Cornejo el Sonsonate vs Pasaquina, Giovanni Corona el Santa Tecla vs Isidro Metapán e Iván Barton el FAS vs Chalatenango.