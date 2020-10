El declive de Chicharito no es de ahora con Galaxy, viene de atrás

No es su círculo cercano o porque Barros Schelotto no le traiga acompañantes; la baja del mexicano se remonta al 2015.

Ya lo veía venir Chicharito. "Es el principio de empezar a retirarme", le contó a su padre entre lágrimas en una llamada grabada para su propio blog de Naked Humans que se viralizó por sus sentimientos y honestidad, y que lo desnudó como persona. El contexto correspondía a su salida de para desembarcar en el Galaxy y la ( ).

"No, no, (me refiero a que) nos estamos retirando del sueño europeo”, corrigió Javier sobre la marcha cuando su padre se disponía a interrumpirlo. Eran principios del entonces aún no caótico 2020.

Cerca de cumplir los 32 años, el delantero ponía fin a una trayectoria de una década en el Viejo Continente tras defender los colores de , , , y .

"No es tanto el que no pude, sino el decir adiós a esa parte bonita; más porque sé que sí puedo, ¿sabes? Lo único que quiero es jugar", añadió el máximo goleador en la historia de la Selección mexicana con su mamá al otro lado de la línea.

CH14 sólo quería minutos que no le otorgaban en La Liga, o . No sabía que en medio se atravesaría una circunstancia que paralizaría al planeta, como hace décadas no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial: una pandemia.

No sólo el coronavirus alteró sus planes de conquistar futbolística y mercadológicamente a la MLS, además de sustituir los goles de Zlatan Ibrahimovic en Los Ángeles. Tampoco el tema físico le ayudó.

Pero, cuando se juntan una de las peores rachas en la historia del equipo más ganador de los , y la forma más baja en la carrera de Hernández Balcázar, las excusas se agotan.

Cuando inviertes casi 10 millones de euros en un fichaje, a lo mucho 9 partidos después deberían de irse viendo resultados. No ha sido así con el artillero, quien suma su rendimiento más bajo en un año natural con una sola anotación.

A partir del 2015, Javier cada vez disminuye más su cuota de tantos a nivel de clubes. En 2015 firmó 23 con Real Madrid y Leverkusen; 14 en 2016 en las Aspirinas; 9 en 2017 con Bayer y West Ham: 9 en 2018 con los Hammers; 7 en 2019 entre los Martillos y el Sevilla, y ahora uno en el 2020 en el LA.

No se halla en el esquema de Guillermo Barros Schelotto ni el conjunto (Cristian Pavón, Sebastian Lletget y compañía) se adapta a él. Ni con él en punta en el 4-2-3-1 del Mellizo o el 4-3-3 que en ocasiones improvisa. Prueba de ello es que únicamente estremecieron las redes cuatro veces en esos 652' que el tapatío estuvo en la cancha.

Muchos le atribuyen el bajón a sus 'distracciones' como los videoblogs, la relación con Diego Dreyfus o decisiones negativas de su representante. No obstante, las razones yacen en el pasto. En 18 campañas como profesional, Javi se ha lastimado en 13 oportunidades (un promedio bajo); la más larga, la sobrecarga muscular que lo marginó 58 días del Galaxy. Es decir, no es un hombre que se caracterice por las lesiones.

Lo suyo ha sido un poco de todo: unos años recientes en los que no tuvo tanta continuidad; varios entrenadores que no confiaron en él (David Moyes, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini y Julen Lopetegui); un cambio de discurso en su forma de ser que afectó su percepción pública; y una consecuente y gradual desaparición de la Selección, que coincidió con la explosión de Raúl Jiménez.

Lo de Chicharito no es de hoy en día, viene de tiempo atrás. Su retiro en realidad luce lejano. Lo que resulta innegable es que sus estadísticas no son las mismas porque las piernas no aguantan para romper el fuera de lugar en cada pique, el olfato se va perdiendo al igual que el sentido de ubicación dentro del área.

“Uno de joven busca siempre los triunfos y estar arriba. Pero el futbol es así, no toda la vida vamos a estar en esa misma línea. Llegaste a una edad donde lo más importante es que tú disfrutes”, le aconseja Javier Hernández padre a su hijo previo a colgar.

El tercero de la generación Hernández Balcázar posee motivos de sobra para gozar: una esposa, un bebé, otro en camino y, de momento, 6 millones de dólares anuales garantizados por contrato.