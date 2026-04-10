El entrenador del Al-Ittihad, Sergio Conceição, dio un día de descanso a su plantilla tras la acumulación de partidos.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el plantel regresará mañana sábado al estadio para preparar el duelo del martes ante Al-Wahda, de ida de octavos de la Liga de Campeones de Asia.

La medida llega dos días después de la emotiva derrota 3-4 ante Neom, en un partido aplazado de la jornada 29 de la Liga Roshen, tras el cual el plantel entrenó sin descanso.

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Los doce extranjeros disponibles, entre ellos el defensa camerunés Stéphane Keller, están convocados.

El maliense Mahamoudou Dombia, con rotura de ligamento cruzado, es la única baja.

Si vence al Al-Wahda emiratí, se medirá al japonés Machida Zelvia en cuartos de final, fase que se disputará en Yeda.