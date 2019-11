¿De qué equipo de fútbol es Santiago Abascal, líder de VOX?

Se declaró aficionado del Real Madrid, pero, a la vez, sostiene que ya “no es demasiado futbolero”.

Santiago Abascal, pese a admitir que ya no se considera “demasiado futbolero”, como podía ser en otros tiempos, tampoco duda cuando le preguntan por su equipo favorito. Y responde orgullo: el .

“Antes me pegaba unos berrinches tremendos con el fútbol. Me acuerdo sobre todo de las Copas de Europa que La Quinta del Buitre no consiguió ganar”, reconoció el líder de VOX en más de un medio.

También, en el ámbito deportivo, se recuerdan todavía unas fuertes declaraciones que el candidato de la extrema derecha realizó en EsRadio durante las elecciones generales de 2015, yendo en contra del : “Van con el lema de ´más que un club´. Si ellos quieren politizar la cosa, lo siento, pero yo no. Representan unos valores que atacan el proyecto común de . Quieren convertir el deporte en un instrumento de politización, y yo lo que deseo es que bajen a quinta división. Aquí no caben las medias tintas”.

Además del fútbol, Abascal sostuvo que le gusta el senderismo, los caballos y las motos.