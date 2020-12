Pelé, a corazón abierto: "Te amo, Diego"

A una semana de la muerte de Maradona, el brasileño publicó un nuevo mensaje emotivo en sus redes sociales.

Siete días después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la leyenda brasileña Pelé volvió a referirse a la partida del Diez y, con un mensaje a corazón abierto, dejó en claro que más allá de todas las comparaciones, él siempre consideró a Diego un amigo.

"A muchas personas les encantaba compararnos. Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con el balón a los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo eso, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande", arranca el texto publicado en las redes sociales de O Rei, que agregó: "Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más. Entonces, quiero decir que eres incomparable". ⠀

En la misma línea, Pelé sostivo que la trayectoria de Maradona "estuvo marcada por la honestidad". "Siempre declaraste tus amores y desamores a los cuatro vientos. Y con esta particular manera tuya, enseñaste que tenemos que amar y decir "te amo" mucho más a menudo. Tu rápida partida no me dejó decir, así que solo escribo: te amo, Diego", confesó. ⠀

Por último, el símbolo máximo del Santos cerró en referencia a Maradona: "Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que daré un puñetazo al aire sin celebrar un gol, sino más bien, porque podré darte otro abrazo".