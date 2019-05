Matthijs De Ligt, el crack que el Barcelona no debe dejar escapar

Matthijs De Ligt , con apenas 19 años y 261 días, se ha convertido en el capitán más joven en disputar unas semifinales de la Liga de Campeones. No es casualidad, porque todo en este central, tan precoz como talentoso, es producto de una irrupción tan portentosa como espectacular. Lidera el con 19 años, es indiscutible en la selección de , es el juagdor más joven en llegar a los 100 partidos oficiales con la camiseta "ajacied" y es el primer defensa capaz de ganar el premio "Golden Boy". De Ligt es un niño que juega con aire de veterano, una cara angelical con un físico de guerrero, un central que sabe interpretar el juego como si llevase haciéndolo toda la vida y un chaval con una personalidad madura, a pesar de su tierna edad. Corazón de un Ajax que asombra Europa y que verá cómo este verano los grandes "tiburones" van a saquear Amsterdam, De Ligt es la piedra angular de un equipo que derrocha valentía, descaro y talento. Y será una bendición para el club que lo fiche. Seguro, poderoso, impecable y talentoso, es una garantía.

Fichado De Jong por el , las ofertas se suceden por los cracks "ajacied": Neres, que estuvo a punto de irse a , ahora tiene varias ofertas sobre la mesa; Ziyech , que apenas costó 11 millones, ahora tiene un precio superior a los 40; Van de Beek , producto de la cantera, está en la órbita del y tiene un valor de unos 50 millones; y Dusan Tadi c, uno de los grandes nombres de esta Champions, ya tiene una valoración estimada en unos 30 millones, a pesar de que ya ha rebasado la treintena. No hay equipo "grande" ni club poderoso que no esté interesado en "pescar" en Amsterdam. Lógico. Ahora bien, toda vez que el Barcelona ha logrado firmar a Frenkie De Jong , la importancia del futuro de Matthijs De Ligt se antoja estratégica. No hay día que las oficinas del Ajax no registren un movimiento, un interés o una llamada para conocer el futuro del central. Primero se le relacionó con la Juve. Después se habló del interés del Bayern, que quiere contratarle a toda costa. Más tarde la prensa inglesa le colocó entre los posibles refuerzos del . Más tarde sonó el PSG. Y después, se publicó que el tenía su nombre en la agenda de futuribles. Incluso se especuló con el interés del , que sigue su pista.

A nadie escapa que el FC Barcelona es el mejor colocado para hacerse con De Ligt. Las relaciones con el AFC Ajax son excelentes desde hace años, el Barça ha fichado a su mejor amigo, De Jong, y el chico estaría dispuesto a jugar de azulgrana siempre que el club de Amsterdam de su visto bueno a vender por un precio nunca inferior a los 70-75 millones de euros. Diferentes fuentes consultadas por Goal confirman que De Ligt es uno de los nombres que está sobre la mesa de negociación del Barcelona, que hará todo lo posible para lograr su firma de manera definitiva. Así que, incluso sabiendo que el fútbol es cambiante, que De Ligt apenas es un niño de 19 años y que el mundo de los fichajes es una jungla sin normas, donde el dinero manda, a nadie escapa que el fichaje de De Ligt sería un absoluto éxito para el Barça. Y sin duda, debe ser prioridad absoluta.

El chico tiene todo lo que un jugador del Barça necesita: tiene una personalidad arrolladora, podría asumir una camiseta tan pesada, sabe salir con elegancia desde la cueva, anticipa siempre al delantero, siempre está bien ubicado, tiene dotes de mando, es infranqueable en el mano a mano con el delantero, tiene un potencial aéreo tremendo y lo más importante, no para de crecer. No es nuevo que, en estos días, se vincula al Barcelona el nombre de muchísimos grandes jugadores. Correcto. Sin embargo,ninguno parece tan extraordinario como Matthijs De Ligt . Es un central de época, un jugador que marca las diferencias y un defensa matrícula de honor. Su fichaje debe ser la gran prioridad del Barça. Por De Ligt merece la pena pagar lo que haga falta. Si son 75 millones, será el fichaje, en relación calidad-precio, más barato del Barça en los últimos años. El chico es un crack. Fíchese. Si no lo hace, el Barcelona se arrepentirá. De Ligt es un futboilista total, descomunal y único. Vale lo que pidan por él. Si son 75, 75. si son 100, pues 100. Y si son 150, pues 150. Cueste lo que cueste, será barato. Es un crack. Tiene todo para ser el mejor defensa del mundo y uno de los mejores de la historia.

Rubén Uría