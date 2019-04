Matthijs De Ligt, cada vez más cerca de ser jugador del Barcelona

Es el gran icono del conjunto "ajacied" en esta Champions

Matthijs De Ligt está cada vez más cerca de ser nuevo jugador del FC . El central holandés, gran referencia del en una Champions en la que han eliminado a y Juve, no quiere interferir en la recta final de temporada de su club y por eso ha decidido prolongar el anuncio sobre su futuro deportivo la próxma temporada. De Ligt, que ingresó en las categorías inferiores del Ajax en 2009, con diez años de edad y llegó al primer equipo en 2016, está llamado a ser el mejor defensa de Europa en un futuro no muy lejano. Íntimo amigo de frenkie De Jong, compañero suyo en el Ajax y ya fichado por el Barcelona, tiene claro que la mejor elección posible para su futuro es acabar, junto a Frenkie, en el Camp Nou.

Las negociaciones están bastante avanzadas y el Barça ha hecho ya todo lo que tenía que hacer para salirse con la suya. El montante final de la operación podría extenderse hasta los 75 millones de euros. Una cantidad bastante importante. En ese sentido, desde el club se muestran optimistas y no dan señal de preocupación alguna sobre el desenlace de la operación. La actitud blaugrana puede deberse al hecho de que esté todo atado, pero también a que, simplemente, no vean, pese a no tenerlo firmado, motivo alguno para pensar que el fichaje no se acabe confirmando.

Todos los "inputs" del entorno de De Ligt confirman que habría elegido el conjunto azulgrana por encima del interés de equipos como Bayern de Múnich o , que habrían también presentado sendas ofertas por el central neerlandés.

Que De Ligt saldrá del Ajax es un hecho. El día después de eliminar a la Juventus en la Champions, el Ajax anunció el fichaje de su sustituto. Se trata del joven central Kik Pierie, un zaguero de 18 años procedente del Heerenveen. En el fichaje se ha interpretado como un movimiento del Ajax en busca de un relevo para De Ligt, al que todos colocan en el Barça la próxima temporada. Y es que el fichaje es inminente. Una cuestión de tiempo.