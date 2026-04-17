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Bart DHanis

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«De las declaraciones de Koeman se deduce que irá al Mundial»

Wim Kieft cree que Kees Smit irá al Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, según escribió el exdelantero del Ajax y el PSV en su columna para De Telegraaf.

Ronald Koeman causó revuelo el jueves al asegurar que Smit puede «ser una mezcla de Frenkie de Jong y Pedri».

Además, Koeman lo calificó como uno de los mayores talentos de Holanda y afirmó que encajaría a la perfección en el FC Barcelona en el futuro.

Kieft lo tiene claro: «Con sus declaraciones, el seleccionador deja entrever que incluirá al centrocampista en su convocatoria para el Mundial».

Sin embargo, Kieft cree que tanto elogio no ayuda al joven: «En esta fase de su carrera, a Smit le vendrían mejor unas palabras críticas del seleccionador».

Koeman le dio la oportunidad de debutar con la selección holandesa a finales del mes pasado, y fue titular en el amistoso contra Noruega, ganado 2-1.

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