Dayot Upamecano: "La derrota ante el Gladbach debe seguir siendo un accidente"

Dayot Upamecano es, hoy en día, uno de los mejores centrales franceses del momento. El defensa del Bayern Munich se ha encargado de incrementar su nivel paulatinamente, convirtiéndose en un zaguero sumamente confiable y sólido.

En entrevista con Goal, el galo habló sobre sus antecedentes, actualidad y planes a futuro. El exjugador del RB Leipzig se mostró entusiasmado por lo que viene individual y colectivamente, tanto a nivel de clubes como con la Selección francesa.

Cuando la gente habla de ti, normalmente te describen como alguien "tímido". ¿Crees que eso realmente te caracteriza?

Diría que no debes confundir "tímido" con "calmado". Soy una persona tranquila, que intenta no decir nada, que piensa en lo que dice y en lo que hace. Las personas suelen decir que soy tímido porque no me conocen, pero solo soy alguien tranquilo. No puedes ser tímido y jugar partidos importantes frente a miles de personas cada fin de semana como lo hago yo. Es imposible.

Este verano cuando firmaste por el Bayern Munich, hiciste un discurso justo después de firmar el contrato. ¿Podrías hablarnos de ello?

Sí, lo hice. No fue algo que tuviera planeado, vino de forma espontánea. Después de firmar, me levanté y dije que quería decir algunas palabras, porque este es un club que ha puesto su confianza en mí y tenía que agradecerles. Les expresé que estaba feliz de estar aquí, que iba a dar todo de mí y luchar por el equipo. En ese momento, no pensé en eso, bajé el bolígrafo y hablé en presencia del director deportivo, el entrenador y algunas otras personas.

¿Todo el discurso fue en Alemán?

Sí, claro. Creo que eso los sorprendió. Era la primera vez que un jugador lo hacía, ahora entiendo por qué.

¿Cómo te sientes en tu inicio de temporada con el Munich?

Francamente, me siento muy bien, fui muy bien recibido. Los entrenadores y mis compañeros me ayudaron a entrar al ritmo muy rápidamente. Nunca es fácil llegar a un club, pero conozco al entrenador muy bien y eso es una ventaja. Hay muchos patrones de juego que él ejecutaba en Leipzig y que ahora replica en Bayern, sólo que mejor. Así que fue más fácil.

Tuvieron buenos juegos, particularmente contra Barcelona, pero también tuvieron la derrota contra Monchengladbach en la Copa Alemana (0-5). ¿Qué pasó a nivel personal y grupal?

Fue muy difícil para nosotros y me gustaría disculparme con los fans. Es algo que no puede volver a suceder. Hicimos un desastre, ni mis compañeros ni yo estábamos en el juego. Diría que tenemos que aprender de nuestros errores. Mira lo que hicimos después contra Unión Berlín o en Champions League contra Benfica (victoria de 5-2 en ambos partidos). Contra esos dos equipos tuvimos la reacción correcta. Ese juego fue un accidente y haremos todo para evitar que vuelva a suceder.

En Leipzig, conociste a Julian Nagelsmann quien ahora es tu entrenador en Bayern. ¿Qué tan importante es él en tu carrera?

Mi relación con Julian es muy buena. Me gustan los entrenadores que me dicen las cosas y él realmente lo hace. Cuando no tengo un buen partido, él viene y me dice: "Tomaste malas decisiones y debiste hacer esto" y me muestra la imagen inmediatamente. No le da miedo decir las cosas. Eso es lo que me agrada más de él. También habla frecuentemente con los jugadores. Y como defensa, especialmente, es muy bueno tenerlo porque con él intentamos tomar riesgos y jugar hacia adelante.

¿Con Nagelsmann han jugado con dos defensas centrales?

Sí, normalmente jugamos con tres, pero puede variar mucho. También nos podemos adaptar. Todo depende del juego del rival.

En Alemania, hay aficionados que te dicen "jefe"...

(Sonríe) Es verdad que en Alemania tengo una muy buena imagen. He estado aquí bastante tiempo. Trato de ser serio y mostrar buena mentalidad. Siempre he sido respetuoso, nunca he llegado tarde a un entrenamiento ni he cometido algún error. Es recíproco: si eres respetuoso, la gente también te respeta.

El público francés está menos familiarizado contigo porque te fuiste al RB Salzburgo (Austria) desde hace seis años. ¿Ha sido esa la mejor decisión de tu vida?

Sí, es una de las mejores decisiones de mi vida. La gente me miraba a los ojos y decía: "¿A dónde vas Dayot? Te perderás y no lograrás nada". Y yo sólo respondía: "Oye, ya verás". Me mantuve calmado y trabajé. Y hoy, esas mismas personas me dicen que tenía razón. En su momento visité las instalaciones, hablé con todos allá, con Ralf Ragnick (arquitecto del proyecto de Red Bull en Salzburgo y Leipzig, ahora con Lokomotiv Moscow), con el entrenador o la persona a cargo de recibir a los recién llegados y traducir. Rechacé muchos equipos para poder llegar a Salzburgo. Cuando el club vino, hablé con mis padres y me dijeron que escuchara la oferta. Y vi que se alineaba con mis ambiciones.

¿Cómo te presentarías ante los aficionados de la Selección francesa?

Primero que nada, aconsejaría a los aficionados a seguir nuestros partidos. Es verdad que en Alemania me conocen más que en Francia. Con el tiempo creo que las personas me descubrirán. ¿Cómo me presentaría? Soy alguien que escucha mucha música, de todo tipo, pero por el momento escucho mayormente música africana como Bissa Kode, Burna Boy, Joe Boy, quien por cierto ha lanzado un buen album; incluso Koffi Olomide, Oumou Sngaré, escucho de todo. También intento leer. Para la convocatoria traje un libro sobre lecciones de sabiduría.

En agosto vestiste el jersey de la selección mayor por primera vez. ¿Cómo recuerdas tus primeros 4 juegos?

Recordaré las cosas buenas. Anoté un gol y ganamos la Nations League. Ahora, intentaré alinear en los juegos, sea con la Selección de Francia o con el Bayern Munich, lucharé en los entrenamientos para ganarme mi lugar y por qué no, ser titular con Les Bleus.

No siempre sale todo bien en la Selección de Francia... ¿Cómo calificarías tu desempeño?

Cuando llegué a Leipzig no fue fácil. En Bayern es igual. El objetivo es mantenerse enfocado y no pensar únicamente en el desempeño. Intento ver más allá. Sigo trabajando y aún tengo mucho por aprender.

¿El sistema de tres defensas con Les Bleus te da mayor oportunidad de ser titular?

Si estamos aquí es porque todos tenemos oportunidad. Yo no hago al equipo, pero si empiezo en la alineación titular, intentaré hacerme presente.

¿Qué debes hacer mejor que en el pasado para estar presente?

Por ahora estoy en mi mejor momento. Después, es el entrenador quien dice qué hice bien o mal, no yo.

La Copa del Mundo 2022 debe ser en lo último que piensas ahora, ¿o es tu principal objetivo estar en la siguiente lista?

¡Claro que es mi objetivo! Pero ahora estoy pensando en la clasificación a la Copa del Mundo y este partido contra Kazakhstan. Pero es un hecho que me gustaría estar en este próximo Mundial así como me hubiera gustado estar en la Euro. Y eso me hace querer estar en Qatar aún más.

Eres el único jugador en la Selección de Francia con una agente mujer (Raquel Rosa)...

Fui criado por mi madre así que para mí es muy normal. Ella hace un buen trabajo y tiene mucha experiencia en el fútbol profesional varonil. Confío en ella. No la voy a comparar con un hombre, porque no veo ninguna diferencia.

