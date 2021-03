David Carmona, el hombre ascenso

El lateral consiguió ascender con el Sevilla Atlético a Segunda división y ahora logra el ascenso con el Betis Deportivo a Primera división RFEF.

Tanto Real Betis como Sevilla FC jugaron viernes y sábado, respectivamente, pero la mañana dominical fue si cabe más emocionante en la capital andaluza por lo que se jugaban sus dos filiales. El Sevilla Atlético gana su partido ante el Yeclano y el Betis Deportivo protagonizaba una remontada heroica con el gol del meta Dani Rebollo, en el minuto 91, y el de Mizzian, en el 95. El conjunto verdiblanco ascendía a Primera división RFEF y se ganaba la posibilidad de poder pelear para subir a Segunda división.

Un ascenso que resultaba especial para David Carmona, jugador del conjunto verdiblanco, porque sería su segundo ascenso pero con otro filial de la ciudad. Y es que se da la circunstancia de que el lateral derecho era integrante del Sevilla Atlético que subió a Segunda división en la temporada 2015/2016. Diego Martínez consiguió un plantel perfectamente organizado y fiable donde David Carmona era el dueño y señor de la banda derecha. Este año, en el Betis Deportivo, no partía con una situación tan clara para ser el titular en el once de Manel Ruano, pero su trabajo y constancia hicieron que su calidad volviera a resurgir después de malas experiencias en otros clubes donde no disfrutó de minutos.

Aquel año consiguió un importante ascenso que hizo historia en el filial sevillista como también lo ha hecho este que ha conseguido con el filial verdiblanco. Y es que el Betis Deportivo formará parte, esperando a lo que pueda suceder con la liga de ascenso a Segunda, del primer año de la nueva categoría que ha creado la Real Federación Española de Fútbol para profesionalizar la Segunda B. Hito importante porque será un cambio radical.

Esta competición de nuevo funcionamiento contará con 40 equipos. Estos 40 equipos estarán separados en dos grupos de 20, cuya organización estará determinada por la proximidad entre los equipos que formen parte de esta organización.

Y, ¿cuáles serán estos equipos? Los que formen parte de esta nueva competición serán los 4 descendidos de Segunda y los 36 de la Segunda B que desaparece. Estos últimos estarán en esta categoría, mientras que otros 36 caerán hasta la 'Segunda División RFEF'.

En cuanto al funcionamiento de la competición y de las fechas, la nueva categoría será similar al resto. El torneo comenzará en septiembre y finalizará el mes de junio del año siguiente.