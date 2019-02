Darwin Cerén jugará 8 partidos en marzo

Anoche, el Houston Dynamo de Darwin Cerén eliminó al Guastatoya de la Liga de Campeones CONCACAF 2019 y avanzó a cuartos de final.

El salvadoreño tendrá el mes de marzo cargado de juego entre su equipo y la selección nacional, que tendrá actividad en la primera Fecha FIFA del año. Su calendario es el siguiente:

vs Real Salk Lake (sábado 2/MLS)

vs Tigres (martes 5/SCCL2019)

vs Montreal Impact (sábado 9/MLS)

vs Tigres (martes 12/SCCL2019)

vs Vancouver Whitecaps (sábado 16/MLS)

vs Jamaica (sábado 23/CNL)

vs Perú (martes 26/Amistoso)

vs Colorado Rapids (sábado 30/MLS)