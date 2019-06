Dani Ceballos usa el Europeo Sub-21 como escaparate

El centrocampista del Real Madrid ha sido uno de los hombres más destacados de España en los dos primeros duelos y su futuro sigue en el aire.

Sub-21 aún tiene opciones de pelear por el Europeo tras la agónica victoria que logró este miércoles ante y se jugará sus opciones de llegar a semifinales y clasificarse para los el próximo sábado ante .

En los dos primeros duelos del torneo ante los belgas e , uno de los líderes indiscutibles de La Rojita volvió a ser Dani Ceballos. El centrocampista del marcó un auténtico golazo en el debut ante el combinado transalpino y en el segundo duelo, no pudo marcar a los Belgian Red Devils pero sí dirigió el ataque y estrelló un balón en la madera que habría supuesto su segundo tanto de bandera en el certamen.

El centrocampista de Utrera está aprovechando el escaparate del Europeo como ya hizo hace dos años, donde fue el mejor jugador de una España que acabó subcampeona y sus exhibiciones le valieron para acabar firmando por el Real Madrid. Sin embargo, en estos dos años Ceballos no se ha asentado en el Santiago Bernabéu y no oculta que si no sigue vistiendo de merengue, le gustaría ir a un equipo que le ofrezca más minutos.

La solución más plausible para las dos partes es la de buscar una salida pero tanto Ceballos como el Real Madrid saben que estas actuaciones en Italia pueden servir para mejorar su cotización en el mercado, donde ya ha sido relacionado con el y en las últimas horas con el , club en el que fue canterano antes de que diera el salto a la élite con su eterno rival, el Real . Sea como fuere, a este nivel, novias no le van a faltar y en las oficinas del Bernabéu respiran aliviados en un verano en el que necesitan hacer caja con los descartes.