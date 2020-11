Dani Alves: "Messi es tan grande como el escudo del Barcelona, deberían poner su nombre al estadio"

El ex del Barça ha concedido una entrevista a RAC 1 y ha repasado la actualidad azulgrana.

Dani Alves, ex lateral del FC y actual jugador del Sao Pablo, ha concedido este jueves una entrevista a RAC 1 en la que ha repasado la actualidad azulgrana. El defensa brasileño ha sido muy crítico con la gestión de Josep Maria Bartomeu al frente del club azulgrana y se ha salido en elogios para con su ex compañero Leo Messi, asegurando que el Camp Nou debería llevar su nombre.

Su salida del Barcelona y la "falta de respeto"

"Me quisieron dejar marchar sin haber hablado conmigo, pero cuando se quedaron sin poder fichar corrieron a ofrecerme la renovación. Me pareció una falta de respeto".

"No tuvieron pelotas para reconocer que se habían equivocado"

"Me ofrecieron al Barça para volver cuando me fui del . Me fui a la Juve para demostrar que todavía tenía el nivel, quería volver, y el Barça me necesitaba. Debería haber venido libre, sin traspaso, pero no tuvieron pelotas para reconocer que se habían equivocado".

El Barça, un club de compra-venta

"Antes el Barcelona tenía una identidad, ahora es un club de compra-venta. Así tendrás muchos futbolistas valiosos, pero que no defenderán tu filosofía".

Crítico con Bartomeu y su entorno

"La gestión se ha ido, entre comillas, prostituyendo. Quizá el presidente ha estado mal aconsejado. Para mí ahora el Barcelona no tiene ninguna filosofía. Se ha dejado influenciar, su entorno le contamina un poco".

Muy dolido por su salida del Barça

"Me hubiera quedado toda la vida aquí, pero me parece una falta de respeto que me quisieran echar por la puerta de atrás. Si me hubieran tratado como deberían, seguiría en el Barcelona. Rechacé mucho dinero del , que guste o no es un gran club, para ir al Camp Nou y no quería que me echaran, lo que quería era irme cuando yo quería".

Mandó un mensaje a Messi para que se quedara

"Le mandé un mensaje para que no se fuera del Barça. Cuando me querían echar del club le dije en un entrenamiento que me iba del Barça porque me iban a echar. Él me dijo: 'No te vayas. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí?'. Yo le repliqué esa misma frase. No me contestó, pero sé que le llegó".

"Messi es tan grande como el escudo del Barça, deberían poner su nombre al estadio"

"Messi es tan grande como el escudo del Barça. Pero cuando miras alrededor y ves que todo es un desastre, es normal que quieras marchar. Lo que ha hecho es tan grande que deberían poner su nombre al estadio".

Análisis del Barça de Koeman

"Es un equipo que me gusta puntualmente. Tiene individualidades. El Barça debe recuperar su esencia".

¿Cómo ve las salidas de Suárez o Rakitic?

"Es una consecuencia de todo lo que ha pasado. Ahora el Barcelona es un equipo comercial y los jugadores somos productos".