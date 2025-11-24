Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Dos aspirantes a los playoffs toman el centro del escenario en Acción de Gracias cuando los Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, viajan a Arlington para un enfrentamiento con los Dallas Cowboys y Dak Prescott.

Ambos equipos llegan con ímpetu tras victorias contundentes en la Semana 12. Kansas City remontó para sorprender a los Indianapolis Colts y ascender a 6-5, mientras que Dallas logró 24 puntos consecutivos para sorprender a los Philadelphia Eagles con un tiro decisivo.

Con 5-5-1, los Cowboys están mostrando signos de vida, acumulando dos victorias consecutivas desde la fecha límite de cambios. Dak Prescott y su equipo mostraron verdadero carácter el domingo, y necesitarán más de esa determinación en Acción de Gracias.

Mientras tanto, los Chiefs pueden estar en tercer lugar en las probabilidades del Super Bowl, pero aún están fuera de la imagen de los playoffs de la AFC. Una victoria como visitante aquí aumentaría la presión sobre cada equipo en la pelea del comodín.

Horario de inicio Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs

Los Cowboys y los Chiefs se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, el jueves 27 de noviembre, comenzando a las 4:30 pm ET / 1:30 pm PT para los fanáticos en los EE. UU.

Noticias del equipo Dallas Cowboys

Se supo el lunes que los Chiefs podrían estar sin el guardia estrella Trey Smith en Acción de Gracias, ya que supuestamente está lidiando con esguinces de tobillo tanto alto como bajo.

Ese desarrollo inclina las cosas a favor de Dallas, especialmente para los tackles defensivos Quinnen Williams, Osa Odighizuwa y Kenny Clark, quienes han estado causando estragos desde el cierre del mercado de fichajes. Solo la noche del domingo, Williams acumuló un récord personal de ocho presiones, mientras que Odighizuwa logró una captura crucial en un momento clave.

Si esta defensa de los Cowboys sigue volando por el campo y le da a Dak Prescott y a la ofensiva de alto octanaje una plataforma para trabajar, Dallas podría tener un resurgimiento en la última parte de la temporada cuando más importa. Su posibilidad de playoffs es tenue, pero en las últimas dos semanas, la flecha ha comenzado a apuntar hacia arriba.

Noticias del equipo Kansas City Chiefs

Kansas City no logró el mismo tipo de milagro que en años anteriores, pero remontar una desventaja de 11 puntos en el último cuarto contra un equipo de los Colts que golpea fuerte no fue menos que salvar la temporada.

¿Qué tan grande fue el momento? Según las estadísticas de NFL Next Gen, las probabilidades de playoffs de los Chiefs subieron al 58 por ciento después de la victoria. Una derrota habría reducido ese número hasta el 28 por ciento.

No fue sorpresa, entonces, que la versión de playoffs de Patrick Mahomes decidiera entrar en acción temprano. Destrozó a Indianápolis con 235 yardas después del medio tiempo y condujo a Kansas City a anotar en tres de sus últimas cuatro posesiones, sellando finalmente la remontada en tiempo extra.

Lanzamientos deslumbrantes, escapadas valientes y esos momentos mágicos al estilo de patio trasero suelen reservarse para enero, pero con 6-5 y en el décimo lugar en la AFC, los Chiefs ya están operando con urgencia de postemporada.

El domingo también se sintió como un retorno a los antiguos equipos de Kansas City, logrando su primera victoria por un solo punto del año después de haber perdido cinco de esos encuentros ajustados. Ganaron 11 de esos partidos la temporada pasada. Si esa confianza comienza a resurgir, el Reino de los Chiefs podría no estar ni cerca de acabar.

Mira y transmite en vivo Cowboys vs Chiefs en EE. UU.

El juego de Cowboys vs Chiefs en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluyendo opciones de streaming, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Cowboys vs Chiefs en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE.UU. que quieren estar conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte enganchado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Cowboys vs Chiefs

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con la entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta las gamas premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Cowboys vs Chiefs Fantasy Football

Patrick Mahomes no lanzó un touchdown, pero convirtió la ofensiva en un carrusel aéreo perfectamente sintonizado, apuntando a seis receptores diferentes al menos tres veces y guiando a Kansas City desde un déficit de 20-9 para asegurar una victoria que necesitaban desesperadamente. Con una inestable defensa de Dallas en el horizonte, el escenario está listo para otra fuerte actuación de la superestrella de Kansas City.

Con Isiah Pacheco fuera por un problema en la rodilla, Kareem Hunt asumió las tareas de corredor principal y alcanzó nuevos máximos de la temporada tanto en acarreos como en yardas por tierra. En la semana corta, el veterano podría nuevamente ser el punto focal del juego terrestre en un enfrentamiento que claramente favorece el ataque terrestre de Kansas City.

Rashee Rice fue la opción principal por aire, liderando a los Chiefs en objetivos, recepciones y yardas recibidas mientras alcanzaba mejores marcas personales en ambos objetivos y yardaje. Como el receptor principal en esta ofensiva, debería seguir siendo una parte clave en la Semana 13 contra los Cowboys.

Por el otro lado, Dak Prescott sumó una rara anotación terrestre junto con un desempeño mixto por aire. Su único error fue una brutal intercepción cerca de la línea de gol, pero también entregó pases decisivos a George Pickens, CeeDee Lamb y KaVontae Turpin mientras que Dallas remontó de un déficit de 21-0 para arrebatar la victoria. Ahora se prepara para un enfrentamiento destacado de Acción de Gracias contra Kansas City.

Javonte Williams casi igualó su máximo de toques de la temporada por segunda semana consecutiva. No logró anotar esta vez gracias a la jugada terrestre de Prescott en la línea de gol, pero su carga de trabajo sigue siendo consistente a un nivel verdadero de caballo de batalla hacia adelante.

A pesar de un par de caídas costosas, incluyendo una que hubiera sido un touchdown, CeeDee Lamb aún lideró al equipo en objetivos y rescató una producción sólida con cuatro recepciones. George Pickens ha tenido algunas estadísticas más llamativas, pero Lamb continúa operando como un WR1 para los gerentes de fantasía que confían en su volumen y talento.

Predicciones del Partido Cowboys vs Chiefs

Definitivamente no estamos cerrando la puerta a una sorpresa en el Día de Acción de Gracias, porque los Dallas Cowboys tienen una verdadera oportunidad de vencer a los Kansas City Chiefs. Para empezar, el juego terrestre de Kansas City ha estado funcionando con lo justo toda la temporada, y su línea ofensiva ha mostrado grietas que este renovado frente de los Cowboys puede explotar.

Por otro lado, la secundaria de los Chiefs no está exactamente construida para mantener a raya a CeeDee Lamb y George Pickens, especialmente con Dak Prescott más que capaz de superar a Steve Spagnuolo en un duelo de inteligencia.

Pero cuando llega el momento decisivo, este podría depender del punto más débil de cada lado. La secundaria de Dallas ha sido su talón de Aquiles, y eso suele ser todo lo que Patrick Mahomes necesita para inclinar un partido cerrado. En los momentos de presión, la superestrella de Kansas City podría ser quien finalmente incline el juego a favor de los Chiefs.

Cowboys vs Chiefs Cuotas de Apuestas

Spread

Chiefs -3.5 (-110)

Cowboys +3.5 (-110)

Línea de Dinero

Chiefs: -185

Cowboys: +154

Total

52.5 (Más de -110/Menos de -110)