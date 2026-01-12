Cultural Leonesa vs. Athletic Club de Bilbao, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cultural Leonesa recibe a Athletic Club de Bilbao este martes 13 de enero a las 21:00 horas en el estadio Reino de León, por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Sigue aquí en directo el Cultural Leonesa vs. Athletic Club de Bilbao de la Copa del Rey 2025-26

El Cultu avanzó a los octavos de final después de vencer por marcador de 1-0 a Levante en la ronda de los 32 mejores, con gol de Rafa Tresaco, en una de las sorpresas que se presentaron en el etapa anterior.

Por su parte, los Leones consiguieron su boleto a la fase de los 16 finalistas tras dejar en el camino por 1-0 a Ourense en los dieciseisavos de final, con anotación de Mikel Jauregizar.

Cómo ver Cultural Leonesa vs Athletic Club de Bilbao, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports 2 (Argentina), Win Play (Colombia), ECDF Web/App (Ecuador), América Televisión (Perú-por confirmar), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports, a falta de confirmación oficial.

Hora de inicio de Cultural Leonesa vs Athletic Club de Bilbao

El partido se disputa este martes 13 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Reino de León.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Cultural Leonesa contra Athletic Bilbao alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager Josè Angel Ziganda Alineación probable Suplentes Manager E. Valverde

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Cultural Leonesa

El Cultu ha superado con creces su actuación de la temporada pasada, donde fueron eliminados en la segunda ronda a manos de Almería. En la segunda ocasión en su historia en la que alcanzan los octavos de final, junto a la campaña de 2019-20 (eliminados por Valencia en penales).

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Los Leones llegaron a octavos de final el año pasado, fase en la que vieron terminado su camino tras una derrota frente a Osasuna (2-3). El Athletic es un de los históricos del torneo nacional con 24 trofeos en sus vitrinas, el más reciente apenas en 2024, además de disputar otras dos finales en la década actual (2020 y 2021).

Ernesto Valverde habló en conferencia de prensa previo al compromiso, donde se expresó sobre la importancia del torneo.

Es importante para nosotros por lo que significa para el Athletic. Significa mucho pero es un partido abierto, y están en su derecho de competir por ella. Juegan en su campo y tiene cierta ventaja. La Copa tiene algo para nosotros y para muchos: te puede hacer ganar un título. Sabemos que es difícil pero las posibilidades están ahí. Estamos supeditados a que el acierto te acompañe y no tengas una desgracia. Parece que el equipo de superior categoría es favorito pero muchas cosas se igualan y no puedes cometer errores", explicó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

LEO Último partidos ATH 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Cultural Leonesa 1 - 2 Athletic Bilbao 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación

