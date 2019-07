¿Cuántos extranjeros puede tener cada equipo de la Superliga Argentina?

En diciembre de 2017, la AFA aumentó el cupo de futbolistas nacidos fuera del país que puede tener cada club en su plantel profesional.

En un fútbol argentino que mira cada vez más al resto de Latinoamérica a la hora de incorporar futbolistas, una cuestión central aparece en cada mercado de pases: el cupo disponible para futbolistas extranjeros. Luego de muchas presiones por parte de los clubes, a fines de 2017 la AFA llegó a un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados para ampliar la cantidad jugadores nacidos fuera del país que puede tener en su plantel cada club de la Superliga.

A partir del comienzo de 2018, el cupo se amplió de cinco extranjeros a seis, aunque con una salvedad: en cada partido, sólo se pueden utilizar cinco, entre titulares y suplentes. Además, en la nueva normativa se establece que un jugador internacional cedido a préstamo a un club extranjero por un plazo de al menos una temporada, ya no ocupa plaza de extranjero (si la cesión es dentro del fútbol argentino, aunque sea en una categoría diferente, esta regla no corre).

La normativa fue publicada en un comunicado oficial que se emitió el 28 de diciembre del 2017 y que modifica el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo. A continuación, el texto completo:

"La Asociación del Fútbol Argentino llegó a un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados para modificar el artículo 31 del convenio colectivo de trabajo 557/09.

El artículo sigue a continuación

De tal manera, los clubes que participen de la Superliga (Primera A) podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de seis (6) jugadores extranjeros por cada club, de los cuales solo cinco (5) estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial. En el resto de las categorías profesionales seguirá vigente la normativa actual.

Asimismo, se estableció que los futbolistas extranjeros que fueran cedidos de manera temporaria por los clubes que militan en todas las categorías profesionales a un club del extranjero por un plazo no inferior a una temporada, no ocuparán cupo para el club cedente, siempre y cuando se establezca en una cláusula que no habrá reintegro anticipado. A tal efecto, el club cedente solamente podrá registrar contrato con un nuevo futbolista extranjero por un plazo que no exceda el lapso de la cesión temporaria.

Por último, los jugadores extranjeros mayores de 18 años que estuviesen actuando por un plazo ininterrumpido y en un mismo club de 30 meses, no serán considerados a los efectos del cupo."