Cuántos años tiene Modric y hasta cuándo seguirá jugando con la Selección de Croacia

El capitán de 37 años sigue jugando a gran nivel en el Real Madrid y la Selección de Croacia y no se ha puesto fecha para retirarse.

Luka Modric se ha convertido en el "Benjamin Button" del fútbol. Cada vez más cerca de los 40 años, el centrocampista sigue rindiendo a un nivel sobresaliente en el Real Madrid y la Selección de Croacia.

Durante el Mundial de Qatar 2022, Luka Modric tiene ya 37 años que cumplió el pasado 9 de septiembre. De esta forma, el centrocampista croata es uno de los jugadores más veteranos que forman parte del torneo pero aún así ha sido titular en todos los partidos con su Selección.

Modric fue el MVP del Mundial de Rusia 2018 en el que Croacia fue subcampeona. Muchos jugadores de su generación decidieron retirarse de la Selección después de ese torneo o en los años posteriores como fueron los casos de Ivan Rakitic o Mario Mandzukic pero Modric decidió seguir liderando a la selección croata.

Además, Luka no se ha puesto fecha de caducidad con la Selección ni tampoco en el Real Madrid. Modric renueva sus contratos anualmente con los merengues pero su rendimiento actual hace pensar que renovará al menos un año más.

Sobre Croacia, sólo dijo antes del Mundial que "si pasara eso (ganar el Mundial), sería genial. Si ganamos... podría retirarme, sí. No he tomado ninguna decisión sobre esto. Quiero jugar un gran torneo, con el grupo y de forma individual, no quiero pensar en nada más. Me siento bien. Estar aquí por cuarta vez, siendo capitán, es un honor. Hemos entrenado bien en estos cinco días, nos hemos acostumbrado al clima, a las difíciles circunstancias. Estoy bien físicamente, estoy sano y quiero que esto empiece ya", comentó hace unos días antes del debut contra Marruecos.