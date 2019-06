Cuánto dinero pediría el PSG al Barcelona para vender a Neymar

Los franceses lo dejarían salir por una gran oferta. Pagaron 222 millones por él pero su valor de mercado ha caído.

El parece haber abierto las puertas a Neymar para que salga del club este verano. El club francés espera una gran oferta para traspasarlo pero no a cualquier precio y el parece dispuesto a repescarlo-

El presidente del campeón de la , Nasser al-Khelaïfi, también se expresó en la misma línea mandando un mensaje a su grupo de grandes estrella entre las que se encuentra el brasileño.

"Los jugadores van a tener que asumir sus responsabilidades. incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más, no están en el PSG para complacerse y tendrán que trabajar más. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Ciao. Ya no quiero ver más comportamientos de estrellas", aseguró.

Las cartas están sobre la mesa y todo el mundo mira al Barcelona como posibles destino. Su regreso a la ciudad Condal ha ido tomando cuerpo en los últimos meses desde que Goal publicó la hoja de ruta a seguir para repatriarlo.

Sin embargo, L'Equipe avisa que el PSG sólo venderá por una gran oferta, ya que pagaron 222 millones de euros hace dos años para abonar su cláusula de rescisión con el Barcelona, por lo que es de esperar que quieran recuperar la inversión realizada. En este sentido, Le Parisien ya avisó que el precio de salida del brasileño sería de 300 millones de euros.

Según Transfermarkt, web especializada en el valor de los jugadores, a sus 27 años y, a pesar de sus últimas lesiones, Neymar está en su momento de valor más alto y lo tasan en 180 millones de euros, 80 más que cuando abandonó el Barcelona hace menos de 24 meses.

Por su parte, el CIES Football Observatory sí considera que el valor de Neymar ha caído por sus dos años irregulares en París. En 2017 lo tasaba en más de 200 millones pero actualmente, los algoritmos que utilizan creen que su valor ha decaído a una horquilla de entre 130 y 150 millones de euros. Con estos ingredientes, Neymar está en el escaparate pero no saldrá barato.