¿Cuándo volverá México a la Copa Libertadores?

No ocurrió para la edición del 2020 y tampoco parece probable que lleguen a un acuerdo pronto.

La Copa Libertadores es uno de los torneos de clubes más importantes a nivel y , durante casi dos décadas, fue constante protagonista hasta que la Conmebol decidió modificar el calendario para el edición 2017, situación que obligó a que los equipos de la Liga MX ya no pudieran participar . Pero eso podría echarse atrás en un futuro cercano.

México tuvo participación de 1998 al 2016 y a pesar de que es un mercado muy importante, económica y deportivamente hablando, para la Conmebol, hasta el momento no se tiene un fecha sobre cuando podría volver.

Aquí te traemos toda la información y rumores al respecto acerca de un posible regreso al torneo:

EL MALDITO CALENDARIO



De Luisa, presidente de la Federación Mexicana, sostuvo que no exiten avances en las negociaciones por el tema del calendario: "Nosotros sí hemos mostrado nuestro interés, pero mientras no exista un acuerdo entre la Concacaf y la Conmebol, nosotros no podremos participar en torneos de Sudamérica". En ese mismo tener se expresó Víctor Montagliani, quien también incluyó a los estadounidenses en la demarcación. “Ni la ni la en lo que se refiere a la Libertadores tienen alguna intención y, francamente, Concacaf no tiene ninguna intención de permitir eso", afirmó según ESPN Digital.

¿UN COMBO QUE INCLUYA A LA MLS?

Según una versión de ESPN y Globoesporte, los conjuntos del Máximo Circuito sí regresarían en un futuro, pero acompañados por los elencos de la liga estadounidense. México conservaría tres plazas, mientras que aún no se define cuántos les tocaría a los de las barras y las estrellas, quienes participarían por primera vez en la historia.

REUNIÓN A DOS FRENTES

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio a conocer hace poco más de un mes en el programa Futbol Picante, que buscaría reunirse con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para tratar de llegar a un acuerdo.

“Tanto el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Yon de Luisa) como yo, estamos revisando agendas para ir con Domínguez para buscar cómo lograr participar (en la Libertadores)”, señaló Bonilla.

A pesar de que las autoridades mexicanas tienen claro lo importante que es estar en la , el gran problema seguirá siendo el calendario.