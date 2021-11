¿Cuál es la enfermedad que padece el Maestro Tabárez?

El estado de salud de Óscar Tabárez es uno de los temas que más llama la atención cada vez que juega la Celeste, donde se lo puede ver caminando con asistencia y moviéndose mayormente con un carro. El DT de la Selección de Uruguay se recupera del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que sufren 47,5 de cada 100.000 personas.

Se trata de un trastorno neurológico autoinmune en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso periférico, la mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios que, por esto, no pueden enviar las señales de forma eficaz y los músculos pierden su capacidad de responder.

"No convivo con ningún tipo de dolor. La neuropatía me causa problemas motrices, sobre todo en la marcha. Ahora estoy con un bastón solo, pero cuando el piso es más o menos confiable, no uso ninguno. Como es una enfermedad crónica, a veces estoy un poquito mejor y a veces hay ciertas situaciones", dijo el Maestro, cuanco contó por primera vez lo que está sufriendo.

Tabárez, que el 3 de marzo de 2021 cumplió 74 años, transita las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en un ciclo que solo tiene aspectos de grandeza, que incluyen el título de la Copa América 2011, un tercer puesto en el Mundial 2010 y clasificaciones a las ediciones 2014 y 2018.