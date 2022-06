Cruz Azul quedó sorprendido por rumores de Jonathan Rodríguez al América

Jaime Ordiales se confesó sorprendido por la situación entre Cabecita y las Águilas.

Cruz Azul se vio sorprendido por la posible contratación de Jonathan Rodríguez al América. Jaime Ordiales, director deportivo de la Máquina, fue cuestionado sobre lo que parece ser la inminente llegada del Cabecita al equipo rival, en un movimiento inesperado dentro de la Liga MX.

"Previo al campeonato salió la oferta de China para Jonathan, en ese momento el ingeniero Velázquez y tu servidor decidimos rechazarla para tratar de lograr el campeonato. Después de eso salí después del campeonato y posteriormente me entero de la operación que se hizo, sale del equipo por una mejora económica. Busqué hace un mes a Gerardo Rabajda, con quien siempre traté lo referente al Cabecita y fue muy claro que, si saldría de Arabia con un sueldo superior al que ganaba aquí, me dijo que iba para la MLS, entonces me sorprendió lo del América.

Por lo que tengo entendido, el viernes en la presentación de las sedes mundialistas nos enteramos de lo del América, le comentaron al ingeniero si había manera de que le pagaran directamente algo y ahí justo nos enteramos. Me parecía muy extraña por los montos importantes, pero cada institución puede ejercer su economía como lo crea necesario", expresó Ordiales en entrevista con Imagen Televisión.

Asimismo, a pesar de que sería ver a una de las últimas grandes figuras de la Máquina en el equipo rival, Ordiales no se guardó los halagos para el uruguayo, al tiempo que descartó la posibilidad de reforzarse con un delantero de las Águilas y dejar en claro cuales son las prioridades para Cruz Azul durante el mercado.

"Ellos le están apostando a un jugador que tiene gol, tengo un afecto especial con él. Nosotros tenemos que hacer una tarea para darle a la afición. Un jugador no hace un equipo.

Viñas es una especulación, nosotros sí estamos buscando un centro delantero, un extremo por izquierda, un central y probablemente un lateral", finalizó.