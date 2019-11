Cruz Azul sacaría la cartera por Guido Carrillo

Les costaría una millonada con base en el monto de sus derechos deportivos; esta temporada aún no mete gol.

A no le funcionó ninguno de los '9' para el torneo Apertura 2019: ni Milton Caraglio, Bryan Angulo o Martín Cauteruccio, y Santiago Giménez siendo observado desde Europa, por lo que en La Noria pensarían en dar un golpe de timón, sacrificar a alguno de los mencionados y optar por un cambio de aires arriba. Les interesaría Guido Carrillo, delantero del de Javier Aguirre.

Sin embargo, de acuerdo con información de TUDN, la contratación no sería tan accesible por tres razones. La primera es que el ariete se encuentra a préstamo en el cuadro de La Liga hasta junio de 2020 y pertenece al de la Premier League. Por lo tanto, la negociación para el Clausura 2020 requeriría del visto bueno de dos clubes en todo caso.

La segunda la dijo el propio Vasco recientemente. Pese a que inicialmente consideró en abrirle las puertas a futbolistas que él creyera no tenían la mentalidad, posteriormente reculó y afirmó que no pretende que nadie llegue ni se vaya durante el mercado invernal; eso incluye al argentino que cumple su segunda temporada en el club, pero en este semestre aún no ha anotado.

¿La última? La carta de Guido cuesta 10 millones de euros, conforme a Transfermarkt, por lo que representaría un costo elevado para una directiva que adelantó no gastar mucho el año que viene.