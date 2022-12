Croacia vs. Argentina, por las semifinales del Mundial Qatar 2022: cuándo es, a qué hora y dónde se juega

La Canarinha logró instalarse en la ronda de los cuatro mejores tras eliminar a Croacia en cuartos y ahora definirá su boleto a la final en Lusail.

Croacia rompió todos los pronósticos tumbando a la gran favorita, Brasil, en los cuartos de final del Mundial de Qatar en la tanda de penaltis y jugará la semifinal del torneo contra Argentina, que también tuvo que llegar a la tanda de penaltis después de desperdiciar un 0-2 en el minuto 102' con una falta sorprendente de Países Bajos.

Tras empatar a uno en la prórroga, a la que habían llegado con 0-0, Croacia no perdonó los errores de Rodrygoy Marquinhos desde los once metros y se metió por segunda vez consecutiva, y tercera en su historia, en las semifinales de una Copa del Mundo. Los de Zlatko Dalić intentarán repetir la machada de Rusia 2018, donde se colaron en la final.

Ahora, Croacia se prepara para verse las caras contra Argentina por las dos plazas para disputar la final. El duelo se llevará a cabo este martes 13 en Estadio Icónico Lusail, mientras que la otra llave se desarrollará un día después en Al Bayt, en Jor.

El conjunto de Lionel Scaloni encarriló el partido hasta el minuto 80, cuando iban 0-2 con goles de Nahuel Molina tras una genialidad de Messi y otro del 10 de penalti. Pero Holanda se sacó de la manga una falta ensayada desde el borde del área en el 102' para mandar el partido a la prórroga, donde Argentina lo tuvo muy cerca. En la tanda de penaltis, el Dibu Martínez fue, una vez más, el héroe.

No será el esperado Brasil vs. Argentina, que no se da desde el Mundial de Italia 90', pero se medirán el actual subcampeón del mundo contra el campeón de la Copa América, y también será un duelo entre Messi y Luka Modric. El croata es el único jugador que se ha colado en el reinado de Messi en el Balón de Oro en las útlimas temporadas. Será la primera vez que ambos países se midan en un Mundial.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Argentina - Croacia FECHA Martes, 13 de diciembre ESTADIO Lusail HORARIO 16:00 de Argentina y Chile, 13:00 de México, 14:00 de Colombia y 20:00 de España

