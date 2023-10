Cristiano Ronaldo, tan optimista como realista: "Confío en llegar a los 900, pero mil goles son muchas piedras que romper"

Al crack le contemplan más de 850 goles desde su estreno en Sporting Lisboa en 2002.

¿Llegará alguna vez Cristiano Ronaldo a su gol número mil? El delantero del Al-Nassr está ahora un poco más cerca después de su doblete con Portugal ante Eslovaquia, pero sabe que llegar a esa cifra no es sencillo ni mucho menos.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

En la actualidad, al crack le contemplan más de 850 goles desde su estreno en Sporting Lisboa en 2002 y hasta su nueva etapa en Arabia. Entre los máximos goleadores históricos, Cristiano ya superó los 735 de Gerd Müller, los 746 de Puskas y también a Pelé (767) o Romário (772). También batió la marca de Ali Daei como máximo goleador en selecciones con 120 tantos contra los 109 del iraní.

Este viernes, Ronaldo admitió que uno de los objetivos que se ha marcado es llegar a los 900 goles, tras una conversación esta semana con el presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que le retó a alcanzar los 1.000. "Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si, físicamente, las piernas me tratan tan bien como yo a ellas... Ya veremos, son etapas pequeñas. Hasta llegar a los 1.000, primero hay que llegar a los 900. Creo que lo conseguiré", dijo a la prensa el ex jugador del Real Madrid, que se mostró "confiado en llegar a los 900, pero 1.000 goles son muchas piedras que romper".

El atacante de de 38 años fue decisivo en la victoria del viernes ante Eslovaquia, esa que garantizó el pase de los lusos a la próxima Eurocopa de Alemania 2024. "A nivel personal estoy muy contento con lo que he hecho. Ahora hay que seguir, tenemos unos cuantos partidos más y hay que perfeccionar la máquina. El equipo ha estado muy bien y con diferentes sistemas", señaló. "Portugal se clasificó porque jugó bien, tiene un buen equipo y un excelente entrenador (el español Roberto Martínez). No es casualidad que nos hayamos clasificado".

"Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", añadió tras el partido de Portugal.