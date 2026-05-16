Cristiano Ronaldo sufre otro revés inesperado

Cristiano Ronaldo volvió a quedarse sin título con el Al Nassr. El sábado por la noche, el conjunto saudí perdió sorpresivamente la final de la AFC Champions League Two ante el Gamba Osaka. Los japoneses ganaron 0-1 en Riad y hicieron historia.

Para el Al Nassr es un nuevo golpe, especialmente después de que se aplazara la celebración del título en Arabia Saudí por un error del portero Bento en el descuento.

El Al Nassr empezó bien y generó ocasiones en los primeros minutos, pero el gol no llegaba. A los 30 minutos, Deniz Hümmet sorprendió y puso al Gamba Osaka por delante.

El tanto de Hümmet llegó de la nada: apenas era el segundo disparo del Gamba, que aprovechó con eficacia sus pocas ocasiones. El Al Nassr, en cambio, falló una y otra vez y vio crecer su frustración.

Antes del descanso el equipo saudí remató doce veces, sin éxito. En la segunda parte dominó la posesión (72 %), pero apenas generó peligro. Ronaldo y los suyos no lograron inquietar de verdad a la defensa japonesa.

El Gamba Osaka aguantó con valentía y firmó su sexta portería a cero en el torneo. La sólida defensa fue clave en una noche histórica.

Con esta victoria, el Gamba Osaka se convierte en el primer equipo japonés en ganar la AFC Champions League Two. El Al Nassr y Ronaldo seguirán esperando un nuevo título, mientras la presión sobre el equipo de estrellas aumenta con el cierre de la temporada.