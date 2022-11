Cristiano Ronaldo: "Soy una fruta que todo el mundo quiere morder"

El delantero habló en "Talk TV" de su situacióny dejó algunas frases realmente sorprendentes

No se habla de otra cosa en Inglaterra. La entrevista que concedió Cristiano Ronaldo, todavía jugador del Manchester United, en la que cargaba contra todo el mundo y explicaba cómo se siente, sigue coleando. Estas son algunas de las mejores y más impactantes frases que dejó CR7 en esa entrevista en 'Talk TV', que está causando un auténtico terremoto en el Manchester United y también en el fútbol mundial.

Por qué es el más seguido en redes sociales. "No solo porque juego bien, creo que el resto es relevante, hay que ser carismático. Creo que ser guapo también ayuda. No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que todo el mundo quiere morder"

La convivencia con las críticas:"Estoy acostumbrado a vivir con las críticas. Me gusta ver en los malos momentos quien está a mi lado y quien solo aporta negatividad. En los últimos meses, la prensa me ha criticado incluso más, incluso la portuguesa, y no lo entiendo. La envidia es parte de esto"

'Rajada' contra la prensa:"Lo bueno que tengo es que no me gusta leer lo que la prensa dice. El 95% de las veces, la prensa escribe basura".

Sus récords en el mundo del fútbol. "No sigo a los récords, porque los récords me siguen a mí".

Andanada a Erik ten Hag, su entrenador. "Me ha faltado al respeto".

Dardo a Rangnick: "Nadie sabía quien era Ralf Rangnick. Lo respeto por todo el trabajo que ha hecho, pero no sabía quién era, no lo conocía como entrenador, nunca había oído su nombre"

'Palo' para Wayne Rooney. "No entiendo las críticas hacia mí de Rooney. No sé si está celoso de mí, sus hijos estuvieron en mi casa hace unos meses. Quizá esté celoso porque tuvo que acabar su carrera con apenas 30 años..."

Crítica al club. "El United está detenido en el tiempo, ha progresado cero. Algunas infraestructuras, el gimnasio, los chefs. Me ha sorprendido muchísimo"

¿Pudo fichar por el City?. "Estuve cerca de fichar por el Manchester City. Guardiola dijo que intentaron ficharme. Pero el corazón me habló y me dijo que tenía que fichar por el United. Hablar con Alex Ferguson fue una de las claves"

El peor momento de su vida: "La pérdida de uno de mis hijos ha sido el probablemente el peor momento en mi vida"