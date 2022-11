Cristiano Ronaldo dispara contra el Manchester United: “Me han traicionado”

El portugués critica también a su entrenador, Eric ten Hag: “No me merece ningún respeto”.

En la previa del Mundial, Cristiano Ronaldo explota de furia y dispara varios dardos contra el Manchester United. “Me han traicionado”, aseguró el delantero en una entrevista concedida al periodista Piers Morgan, de “The Sun”.

“El Manchester United intentó forzar mi marcha. No sólo el entrenador (Erik ten Hag), sino también otras personas del club”, fundamentó el futbolista que estará en la Copa del Mundo de Qatar. Y agregó con respecto al Ten Hag: “No me merece ningún respeto porque él no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar”.

Además, el exReal Madrid habló también sobre su excompañero Wayne Rooney: “No sé por qué me critica tanto. Quizá sea porque él ya se ha retirado y yo continúo jugando al máximo nivel. Tampoco quiero decir que luzco mejor que él, pero es la verdad”.