Los cracks que no jugarán el Mundial Sub 20 con sus selecciones

Aunque sus equipos obtuvieron el pase a la Copa del Mundo, por una u otra razón no estarán en Polonia representando a su país.

El Mundial Sub 20 es una extraordinaria vitrina para los jóvenes talentos que desean mostrarse al mundo de cara al mercado de pases. Y aunque el torneo cuenta con la presencia de promesas de la talla de Diego Lainez, Tim Weah o Lee Kang-in, lo cierto es que en faltan muchas estrellas de dicha categoría.

Si bien algunos no están en Polonia debido a que su selección no logró la clasificación, hay otros talentos que aunque sí podrían disputar el campeonato juvenil, por una u otra razón no están con sus equipos. Esta situación se presenta en varios países, como es el caso de , , , e .

En Goal te mostramos los cracks que, aunque su equipo obtuvo el pase al Mundial Sub 20, no estarán presentes en Polonia:

THIAGO ALMADA - ARGENTINA

FACUNDO COLIDIO - ARGENTINA

LEO BALERDI - ARGENTINA

BENJAMÍN GARRÉ - ARGENTINA

MAXI ROMERO - ARGENTINA

WOO YEONG JEONG - COREA DEL SUR

TYLER ADAMS - ESTADOS UNIDOS

MATTÉO GUENDOUZI - FRANCIA

IBRAHIMA KONATÉ - FRANCIA

JEAN-CLAIR TODIBO - FRANCIA

MALANG SARR - FRANCIA

NICOLO ZANIOLO - ITALIA

MOISE KEAN - ITALIA

ALESSANDRO BASTONI - ITALIA

PRIETO PELLEGRI - ITALIA

GIANLUIGI DONNARUMMA - ITALIA

JOAO MALECK - MÉXICO

SAMUEL CHUKWEZE - NIGERIA

JOAO FÉLIX - PORTUGAL