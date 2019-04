Coutinho se sincera: “No es mi mejor temporada”

Pese al gol y al gran triunfo frente al Manchester United, el brasileño realiza una fuerte autocrítica. También le envía un mensaje a Neymar.

El gol y el juego frente al no tapan el bosque. Coutinho es el primero en darse cuenta, el que elige no confundirse y el que prefiere realizar una fuerte autocrítica. “No es mi mejor temporada. No ha sido la mejor o una de las mejores desde el punto de vista personal, hablando de mí, pero tengo siempre esa voluntad de aprender, cada partido es una oportunidad”, declaró el delantero en el canal de Youtube de Ale Oliveira.

“Vivo bastante el momento y el momento es de llegar al partido. No pienso en el siguiente, en los que vienen después. Me centro para poder vivir el momento, estar intenso y cambiar esta situación. Todo viene con calma, trabajo y una cabeza buena”, agregó el brasileño, quien, a su vez, para mejorar este proceso, le pide paciencia a los aficionados azulgranas: “Creo que, en todo lugar, necesitas un tiempo para adaptarte. Estoy aquí desde hace un año y dos meses, pero siempre con la misma voluntad de aprender, evolucionar, crecer y ganar en el campo”.

Para esa adaptación, Coutinho no duda en resaltar la importancia que tiene Luis Suárez en su trayectoria. “Es especial para mí. Cuando llegué al , fue un tipo que ayudó bastante en mi adaptación, tanto mía como de mi familia”, remarcó. Y dio luego más detalles: “Convivimos muchos momentos juntos, es un tipo especial para nosotros”.

Por otra parte, el delantero se refirió a la ilusión de poder algún día jugar con Neymar en Europa: “Jugar con Neymar, como he dicho, es un gran placer, es un gran crack. Hemos jugado mucho tiempo juntos en la base (seleccionado brasileño). Ver el jugador en que se convirtió es especial, lo que él hacía es justamente lo mismo que hace hoy. Jugar al lado de él siempre es un placer y no tuve esa oportunidad todavía a nivel club”.