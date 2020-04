Coutinho abre la puerta para regresar a la Premier League

Su agente explica en Sky que "estaría encantado de regresar a la Premier League"

Más cerca de la Premier que de cualquier otro destino. Así se dibuja el futuro de Philippe Coutinho, según su agente, que considera que el brasileño "estaría encantado de regresar a la Premier League" algún día. Ahora mismo, Coutinho está cedido en el Bayern Munich pero sigue perteneciendo al FC . Sus números en Baviera no han sido malos, con 9 goles en 32 partidos anres de la suspensión de la debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el Bayern no tiene nada claro tener que pagar la opción de compra que tiene sobre Coutinho y lo normal sería que el brasileño tuviera que encontrar acomodo en otro club a partir del 30 de junio.

El jugador de 27 años siempre ha despertado el interés de la Premier League, algo que se irá incrementando a medida que se acerque el final de su cesión. Su representante, Kia Joorabchian, que ha concedido una entrevista a "Sky Sports", comenta que no tiene pensado influir en la decisión de su jugador. "El hecho de que soy partidario del no es un secreto", dijo Joorabchian, a "SKy Sports", para después explicar "no tengo ninguna preferencia a dónde van los jugadores. Todo es una posibilidad", dijo.

Eso sí, el agente de Coutinho dejó claro que la Premier sería un buen destino, que el brasileño no tendría problemas en volver a jugar en ese campeonato si llegan buenas ofertas y que "después del partido de la Liga de Campeones que el Bayern jugó en , tuvimos una larga conversación al respecto". Es decir, que el futuro de Coutinho apunta a la Premier.