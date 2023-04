Courtois levanta el muro en la Champions

El belga ha dejado la portería a cero en seis de los últimos nueve encuentros que ha disputado en la competición

Nada de lo que le ha pasado al Real Madrid en Europa estos dos años se puede explicar sin Thibaut Courtois. Absolutamente nada. Los focos en el fútbol suelen ir con los que marcan goles más que con los que los evitan, pero es absolutamente imposible no desviar varios focos hacia el belga.

En un año en el que el conjunto blanco ha tenido que remar de manera contundente para mejorar defensivamente, Courtois ha rendido siempre al máximo nivel. Las porterías a cero tardaron en llegar en Liga pero nunca fue por él. Era algo colectivo, él incluido, claro, pero nadie podía poner en la diana a Thibaut. Desde hace años está a un nivel sensacional y no ha bajado de ahí.

Pero es que además, si la Champions es siempre la competición madridista por excelencia, parece que Courtois se ha sumado a esa clase de jugadores, como Benzema o Rodrygo, que están casados con Europa. El belga este año, a parte de dejar momentos estelares como la parada a Cucurella del pasado martes, ha levantado un auténtico muro, pues más allá de las sensaciones, los datos son para tenerlos en cuenta.

Con 33 paradas es el tercer guardameta que más ha atajado en lo que va de competición y solo ha encajado seis tantos en ocho partidos. Además, ha dejado la portería a cero en cinco de los ocho encuentros que ha jugado este año, a los que si le sumamos la final de la temporada pasada, son seis encuentros de los últimos 9 en Europa, incluyendo los tres últimos en eliminatorias.

De hecho, el Real Madrid no dejaba la portería a cero en una eliminatoria al completo desde los octavos de final de 2016 ante la Roma con Keylor Navas bajo palos. Y no dejaba la portería a cero en una final desde el año 2000 ante el Valencia con Iker Casillas. Courtois está sumando partido tras partido récords y registros para la historia y poco a poco empieza a mirarle a la cara al mostoleño por la distinción de mejor portero de la historia del Real Madrid. De hecho, para muchos, Courtois ya está a su nivel.

Su siguiente reto es mayúsculo pero Courtois no sólo está acostumbrado a los grandes retos, además le encantan. Tratar de frenar a Erling Haaland podría poner nervioso a cualquier otro guardameta, pero no a Thibaut. ¿Quién debe estar más preocupado: Courtois con Haaland o Haaland con Courtois? La pregunta no es nada sencilla, pero, desde luego, no me gustaría disparar si es el belga el que está bajo palos.