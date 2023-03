El argentino atiende a GOAL para hablar de su carrera en el Atleti, del Mundial con Argentina y de su familia

Ángel Martín Correa Martínez (Rosario, Argentina, 9 de marzo de 1995), ha alcanzado su madurez futbolística en el Atlético de Madrid. Recién cumplidos los 28 años, consagrado en el equipo de Simeone y flamante campeón del mundo con Argentina, 'Angelito' atiende a GOAL en un momento clave de la temporada. Se siente agradecido al club, querido por la afición y valorado por Simeone. Correa, devoto de la Virgen de San Nicolás, tiene una curiosa historia con el Papa Francisco y considera que su madre, que está luchando contra el cáncer, es la persona más importante de su vida. Ella le crío a él y a nueve de sus hermanos antes de que el fútbol les diera una vida mejor. "Es una guerrera", dice Ángel.

La temporada del Atlético está siendo extraña. Todo parecía mal y ahora parece que el equipo, por fin, está despegando. ¿Cómo se explica?

"La verdad que creo que no ha sido la temporada que todos desebábamos, seguro. Ni el cuerpo técnico, ni los jugadores, ni la gente. La temporada queríamos que fuera distinta. No ha sido así y ahora lo que queda es seguir peleando para estar lo más arriba posible y lograr entrar en Champions League".

Es la novena temporada de Correa en el Atleti y es uno de los jugadores más queridos por la afición. ¿Lo nota así, lo siente así?

"La gente me hace sentir querido siempre. A mí y a mis compañeros. Siento ese amor incondicional de la gente, ellos nos empujan siempre a ganar los partidos. Sin duda que lo que nos caracteriza a los atléticos es ser fuertes en casa y con nuestra afición. Ellos nos hacen sacar lo mejor de nostros mismos para ganar los partidos"

"Llegué al Atleti siendo un niño, Simeone me ayudó a crecer como jugador y como persona"

Simeone. Es un hombre clave en su carrera y acaba de entrar en la historia...

"La verdad que es incríble lo que ha conseguido Simeone. El récord que superó siendo el entrenador con más partidos en la historia del Atleti. Hoy día, en el fútbol, es difícil para cualquier jugador o entrenador estar tanto tiempo en un club. Tengo clarísimo que es un grandísimo entrenador y el Cholo lo demuestra año tras año. Mi relación con él es la que tengo con todos los compañeros. Es verdad que no es fácil, porque llevo muchas temporadas y llegué al Atleti siendo un niño, con apenas 18 años. Simeone me ayudó a crecer como jugador y como persona durante todos estos años. Le estoy muy agradecido".

"Mi fuerza es mi madre, lleva tres años luchando contra el cáncer, me llena de orgullo"

Tuvo una infancia durísima. Perdió a su padre, creció en un barrio durísimo como 'Las Flores' y el fútbol le sacó de la pobreza. Siempre repite que su madre es la persona más importante de su vida. ¿Por qué?

"Mi madre la persona más importante de mi vida. Sin duda. Tanto mi madre como mis hijas son muy importantes. Toda mi familia. Nuestra fuerza es nuestra Marcela, mi madre. A pesar de que lleva ya tres años luchando contra el cáncer, sigue con nosotros, luchando contra esa enfermedad, luchando cada día. Mi madre me llena de orgullo y la llenamos de fuerza para que siga viviendo"

En su familia son muy cristianos pero ¿es cierto eso que se cuenta del Papa Francisco?

"(Risas) Sí, el Papa Francisco...Justo estaba en las inferiores de San Lorenzo. Iban a inaugurar una capillita por allí. Una Iglesita chiquita. Entonces llegó Francisco y comulgué con él. A los dos años, resultó que fue elegido Papa. Pero sí, tomé la comunión con Francisco junto a otros compañeros del barrio. Tengo una foto que recuerda siempre aquel día. Y tuve una audiencia privada con el Papa. Él es hincha de San Lorenzo y se acuerda muy bien de aquel día"

¿Le gustaría volver a jugar en el fútbol argentino? ¿Piensa en ello?

"Me gustaría volver algún día al fútbol argentino y volver. El fútbol y la vida da muchas vueltas, pero me gustaría devolverle a San Lorenzo lo que me dio. Ahllí pude debutar. Soy una persona agradecida y me gustaría volver a San Lorenzo. También me gustaría jugar en Rosario Central, porque era el equipo del que era hincha mi padre, que está ya en el cielo"

Campeón del mundo con Argentina. Pero el proceso no fue nada fácil...

"Es difícil intentar explicar todo lo que vivimos en la Copa del Mundo. El Mundial fue una experiencia increíble para mí. Al principio estaba muy triste. Tenía la ilusión de ir, porque ya había estado en la Copa América y habíamos salido campeones. Por eso pensaba que podía estar, así que quedar fuera en la última lista fue un golpe muy duro para mí".

"Cuando me quedé fuera de la lista para ir al Mundial fue muy duro. Me fui a Argentina, quería ir al barrio, estar con los míos y encontrarme conmigo mismo"

¿Cómo se afronta quedar fuera de la lista del Mundial el último día?

"Estuve triste. Fui a Argentina a despejarme, con mi familia, al barrio, para estar con mis amigos. Quería despejarme. Pero después pasó lo de Nico González y lo del 'Tucu' Correa y al final pues sí pude entrar en la lista. Acabé yendo a última hora y con Tiago Almada, fue íncreíble"

El Mundial fue, además, un cuento de hadas para Messi. Lograr su sueño...

"Messi se lo merecía. Este Mundial era lo que quería, lo que anhelaba y conseguirlo así de esta manera, es algo único".

"Hubo gente que vendió su coche o su casa para ir al Mundial a alentar a Argentina. Eso nos dio fuerza y salimos campeones"

Lo de la afición argentina con el Mundial fue una auténtica locura...

"Fue una locura lo de la gente. (Risas) Por eso también se ganó el premio a la mejor hinchada. Nuestra gente se hizo notar desde que empezó el Mundial, todos sabíamos que Argentina iba a ser local en Qatar. Muchìsima gente hizo muchísimo esfuerzo para estar. Hubo gente que vendió su coche o su casa para viajar y poder alentar a la selección. Eso nos llenaba de orgullo y nos dio fuerza para ir a la cancha y al final ser campeones"

La última pregunta. Alterna experiencias durísimas en su vida con grandes logros ¿ha pensado alguna vez que cuanto más grande es la adversidad, mayor es el premio?

"No me he parado a pensarlo, pero creo que sí, que todo lo que me ha pasado a lo largo de la vida ha terminado luego bien. Consiguiendo un logro importante. He salido campeón con el Atlético de Madrid en España, después he salido campeón del mundo con Argentina, eso es algo histórico. Pertenecer a ese grupo, para mi ha sido lo máximo"