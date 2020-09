Copa Libertadores: ¿por qué River juega en la cancha de Independiente y no en el Monumental?

Aunque se barajaron distintas opciones, el Millonario muda a Avellaneda su localía en el certamen internacional.

Luego de la vuelta a las prácticas, la pelota parece estar cada vez más cerca de volver a rodar en el fútbol argentino. En ese sentido, River tiene un problema extra con respecto a los demás equipos: necesita mudar su localía.

Aprovechando el freno total que significó para todas las actividades la pandemia y sumado a que todavía no hay una fecha confirmada para el regreso del campeonato doméstico, en Núñez decidieron poner manos a la obra y avanzar con algunas refacciones en el Estadio Monumental, que finalizarán recién en el 2021.

¡Empezaron las obras en el Monumental! 🚧🏟️



Con las primeras excavaciones en el sector donde se ubicaba la pista de atletismo, se iniciaron los trabajos para tener un campo de juego con tecnología de vanguardia. pic.twitter.com/YtElOMMWjb — (@RiverPlate) August 31, 2020

A raíz de este motivo había trascendido la chance de que el Millonario se mudara al River Camp, en Ezeiza, para realizar adaptaciones y pedirle a AFA jugar ahí. Y si bien la opción no prosperó, en River sabían de antemano que para la esta posibilidad no corría porque el predio no cumple con los requerimientos básicos exigidos por CONMEBOL.

Por eso, después de analizar una lista de alternativas, se decantó por el Estadio Libertadores de América, propiedad de Independiente en Avellaneda , que cumple con los requisitos de CONMEBOL y ya aprobó este cambio de sede.

La opción que sumaba más adeptos en el Millonario era el estadio de Vélez, pero la alternativa quedó descartada porque la iluminación del José Amalfitani no cumple los standards requeridos por la Confederación Sudamericana: el mínimo de lux permitido para la máxima competencia sudamericana es de 1.000 y la cancha ubicada en Villa Luro alcanza los 750, que sólo le permiten jugar por Sudamericana.

Descartada la opción de trasladar al equipo al Interior del país, surgió también la posibilidad del Nuevo Gasómetro, pero la cancha de tampoco tiene el sistema lumínico que requiere el reglamento. Y después de descartar el Diego Armando Maradona por las dimensiones y el Ciudad de La Plata, finalmente el elegido fue el estadio del Rojo, que inauguró durante la pandemia su nuevo sistema lumínico, que a pesar de no haber sido inspeccionado, se envió la documentación que lo respalda.

A apenas dos semanas para el regreso de la actividad internacional, aunque recién será local ante Sao Paulo el 30 de septiembre, en Núñez ya tienen resuelta la mudanza temporal.