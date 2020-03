Copa El Salvador espera iniciar en septiembre

El torneo se mantiene en pie.



La Copa El Salvador está prevista para iniciar en el próximo mes de septiembre y se espera que no sufra cambios, debido a la enfermedad del Coronavirus que afecta a nivel mundial y que en el país ya reporta 19 casos positivos.

Samuel Gálvez, presidente de la Primera División, habló sobre el tema: “No creo que sufra cambios, pensamos realizarla (a partir) en el mes de septiembre, por el momento, no me he comunicado con Yamil Bukele (presidente del INDES), por la misma situación de la emergencia, pero sí se mantiene”.

Cuando la emergencia nacional finalice, se espera que haya una reunión para definir el rumbo de este torneo que ha sufrido muchos cambios desde sus inicios.