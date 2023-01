Contacto Barcelona-Marco Asensio

Según "Sport", el cuadro azulgrana ha contactado con el balear, que sigue sin renovar con el Madrid

El FC Barcelona habría contactado con el entorno de Marco Asensio, jugador del Real Madrid, que acaba contrato el próximo 30 de junio y que, desde el pasado 1 de enero, ya es agente libre para negociar con el club que quiera. Así lo asegura el diario "Sport", que indica que existe interés azulgrana en Asensio, siempre y cuando el balear no renueve con el Real Madrid.

Asensio está negociando su prolongación con el conjunto blanco. Acaba contrato este mes de junio y tiene sobre la mesa una oferta de renovación a la baja. La intención de Marco Asensio es seguir en el Real Madrid, pero la oferta no acaba de satisfacerle, la renovación no se ha cerrado y sigue sin producirse. Asensio, que no es titular indiscutible con Ancelotti, hace meses que decidió cambiar de agente y ahora está esperando acontecimientos. Según la normativa FIFA, ya puede negociar con otros clubes y en junio, si finalmente no renueva, será agente libre y podrá fichar por el club que desee, sin coste de traspaso.

El nuevo agente de Marco Asensio es Jorge Mendes, que mantiene una relación muy estrecha con el FC Barcelona en los últimos tiempos y concretamente, con Joan Laporta, presidente del conjunto azulgrana. Marco tiene 27 años, sigue sin renovar con el Real Madrid y está a la espera de aprobar una oferta en firme para resolver su futuro. Según le consta a GOAL, la intención de Marco Asensio pasa por seguir en el Real Madrid, siempre que la oferta para continuar esté en sintonía con el interés deportivo y económico del balear.

En el caso de que eso no sea así y no acabe extendiendo contrato con el cuadro blanco, Asensio se plantearía otras opciones. Interesa en el Barça, que ya pudo haberle fichado en 2014, y también en la Premier League, donde hay 3-4 clubes que podrían hacerle una magnífica oferta económica. Según "Sport", el Barça ahora ya ha contactado con el entorno de Marco Asensio.