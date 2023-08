El conflicto entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia: por qué se pelearon y qué pasará con el jugador

Un mes después de su cruce con Sebastián Battaglia y los referentes del plantel, el mediocampista xeneize reapareció con un golazo en la Reserva.

Los días de Agustín Almendra como jugador de Boca parecen estar contados, luego de una nueva pelea del jugador con Sebastián Battaglia. El lunes previo al debut del Xeneize en la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Rosario, el DT echó al mediocampista del entrenamiento luego de una fuerte discusión frente a todo el plantel, no lo concentró para el partido contra el Charrúa y además no volverá a tenerlo en cuenta en el corto ni el mediano plazo.

La relación entre futbolista y entrenador viene tensa desde hace un tiempo, especialmente a partir de un encontronazo que tuvieron en enero durante la pretemporada, cuando el volante se quejó porque el técnico le pedía que jugara por derecha cuando él prefiere recostarse sobre la izquierda y el DT decidió dejarlo afuera del primer amistoso del año.

Y si bien en aquel momento ambos intentaron bajarle el tono al asunto en declaraciones públicas, lo cierto es que la situación hizo mella en la relación entre ambos y dejó a Almendra muy retrasado en la consideración: en las primeras cuatro fechas de la Copa de la Liga Profesional, apenas ingresó en dos partidos -entre los que suma sólo 10 minutos de juego- y contra Independiente no fue ni siquiera al banco.

El artículo sigue a continuación

¿Qué pasó entre Battaglia y Almendra en el entrenamiento de Boca?

La mañana de este 28 de febrero había comenzado fastidiosa para el mediocampista luego de que, después de quedarse afuera de los suplentes en el partido del sábado frente al Rojo, el técnico tampoco lo incluyera en el equipo que probó para el duelo del miércoles contra Central Córdoba en el Mario Kempes y lo mandara a jugar para un combinado con muchos juveniles.

Según trascendió, tras una acción de juego, el volante se enojó con un compañero, el entrenador intervino para calmar la situación y Almendra le respondió en malos términos enfrente de todo el plantel. La charla escaló en temperatura y el DT finalmente decidió expulsarlo antes de tiempo de la práctica.

¿Qué sanción tuvo Almendra tras el incidente?

Aunque desde Boca no hubo ninguna comunicación oficial respecto a la situación del jugador, está claro que no volverá a ponerse la azul y oro. El DT decidió separarlo del plantel y, aunque en principio la opción era que se entrenara a contraturno en soledad, finalmente comenzó a trabajar con la Reserva junto a Alan Varela, otro que recibió un castigo interno por parte del entrenador.

En ese sentido, el propio Battaglia se refirió al tema antes de subirse al avión rumbo a Córdoba y explicó: "Lo de Almendra y Varela fueron dos actos de indisciplina diferentes. Ahora están entrenando con Reserva, tienen que trabajar ahí y acatar las decisiones que me toca tomar a mí. Como cuerpo técnico tenemos unas reglas que cumplir y hay que hacerse cargo de lo que uno hace. Fui claro con todo el plantel en cuanto a las reglas que hay que cumplir, el que se quiera sumar, bienvenido sea y el que no, ya sabe lo que le puede pasar. Bajamos una línea y fuimos claros, a partir de ahí cada uno toma su camino".

En ese sentido, el técnico explicó: "Tenemos una armonía dentro del plantel que no queremos romper y hay cosas que se tienen que respetar. Por eso las decisiones. No voy a entrar en detalles, pero lo de Agustín fue una indisciplina que es complicada. Siempre lo quisimos ayudar, pero uno tiene que tener un límite en algunas cosas. Hay cosas que se van de la banquina. Vamos en un carril y el que quiera estar, bienvenido sea".

Un factor clave para la decisión de Battaglia fue el apoyo por parte de todo el grupo, que se cansó de las actitudes de Almendra, tal como dejó en claro Darío Benedetto: "A la larga iba a pasar, no se aguantaba más. El plantel banca a muerte la decisión del entrenador, hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Esto había que sacarlo de raíz, los referentes hablamos con el técnico y estábamos todos en la misma línea: el jugador que no quiere sumar para Boca no sirve dentro del plantel. Más allá de que se juegue o no, uno siempre tiene que estar sumando y en este caso no era así. Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Lo de Alan Varela es algo que puede llegar a tener remedio, es chico y hay que seguir aconsejándolo, pero lo de Almendra es irremediable".

La dirigencia, en tanto, también avaló la decisión del técnico y comienza a cansarse de un futbolista que trajo demasiados problemas en el último tiempo. Previo a sus cruces con el DT, Almendra había protagonizado un incidente con la directiva en octubre de 2020, cuando decidió dejar de entrenarse con el plantel de manera unilateral en busca de intentar forzar una transferencia y llegó a estar 15 meses sin jugar un partido oficial.

¿Cuál es la actualidad de Agustín Almendra?

Poco más de un mes pasó desde el conflicto que provocó la decisión irrevocable de Sebastián Battaglia de no contar con Almendra. Aparentemente el DT declaró a los altos mandos que "es él o yo". No obstante, los primeros días de abril trajeron noticias del mediocampista: empezó siendo parte de la lista de buena fe de Boca para la Copa Libertadores 2022, y fue convocado por Ibarra para ir al banco de Reserva en el duelo ante Vélez, en el cual ingresó en el complemento y le dio el triunfo a Boca con un golazo agónico.

Luego del partido, el jugador dejó en claro que está arrepentido por lo que ocurrió y que quiere hablar con Battaglia "para pedirle disculpas". "Necesitaba mucho volver a jugar. Se dijeron muchas cosas, me mantuve en silencio tranquilo y trabajando", arrancó el futbolista de 22 años, en declaraciones a ESPN, y reveló que tuvo una conversación con Juan Román Riquelme: "Hablé con Román en el palco, quería volver a jugar, pedir disculpas a todos, estoy muy arrepentido por lo que pasó. Tuve una charla muy positiva con él".

En la misma línea, contó que su intención ahora es poder sentarse a hablar con el entrenador: "Lo primero que busqué fue una charla con Román, con el Consejo del Fútbol y espero que en el futuro pueda hablar con el DT. Fue un momento de calentura, yo no venía jugando. Pasaron muchas cosas, por suerte eso quedó atrás para mí y ojalá pueda tener una charla con el DT y pedirle disculpas".

De todos modos, por el momento parece imposible una vuelta a Primera, ya que Battaglia dejó claro que no hay posibilidad de marcha atrás en su decisión. En la conferencia de prensa luego del empate ante Vélez, comentó: "Fui muy claro, no quiero redundar en un tema que se hace denso. Fui claro en mis declaraciones cuando hablé en su momento y no tengo por qué volver a aclarar las cosas".