Conductas indecentes provocan polémica en el partido entre el Ejército Real y el Renaissance Berkane

El partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de África entre el Nahda Berkane y el Ejército Real de Marruecos, disputado ayer sábado, comenzó con polémica. Las cámaras captaron una conducta inapropiada del jugador del Berkane, Amin Azri.

Las cámaras captaron a Azri realizando gestos indecentes y ofensivos, según el diario marroquí «Al-Batal», y las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales.

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La CAF recibió numerosas críticas y peticiones de sanción contra él.

El Nahda de Berkane y el Ejército Real jugarán la vuelta el sábado en el estadio municipal de Berkane, tras la victoria militar en la ida (2-0).

El ganador de ambos equipos marroquíes se medirá al vencedor del duelo entre el tunecino Esperance y el sudafricano Sundowns, que jugarán la ida en Túnez este domingo.