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Muhammad Sharaf Eldeen

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Conductas indecentes provocan polémica en el partido entre el Ejército Real y el Renaissance Berkane

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A. Azri
Marruecos

Se multiplican las peticiones para sancionar al jugador del Nahda Berkane.

El partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de África entre el Nahda Berkane y el Ejército Real de Marruecos, disputado ayer sábado, comenzó con polémica. Las cámaras captaron una conducta inapropiada del jugador del Berkane, Amin Azri.

Las cámaras captaron a Azri realizando gestos indecentes y ofensivos, según el diario marroquí «Al-Batal», y las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales.

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La CAF recibió numerosas críticas y peticiones de sanción contra él.

El Nahda de Berkane y el Ejército Real jugarán la vuelta el sábado en el estadio municipal de Berkane, tras la victoria militar en la ida (2-0).

El ganador de ambos equipos marroquíes se medirá al vencedor del duelo entre el tunecino Esperance y el sudafricano Sundowns, que jugarán la ida en Túnez este domingo.

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