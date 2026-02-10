Manchester City vs. Fulham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City, ansioso por aumentar la presión sobre el Arsenal, recibirá a un Fulham en apuros decidido a asegurar una victoria vital para aliviar sus problemas.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Manchester City vs Fulham, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Manchester City vs Fulham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido Manchester City vs Fulham

Premier League - Premier League Etihad Stadium

El partido se disputa este miércoles 11 de febrero a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México: 13:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Estados Unidos: 14:30 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El Manchester City apunta a una tercera victoria consecutiva tras una emocionante remontada ante el Liverpool, que ha reavivado su lucha por el título de la Premier League.

Situados en el segundo puesto de la tabla y a seis puntos del líder Arsenal, los Citizens pueden recortar esa distancia a tres con una victoria sobre el Fulham en el Etihad, antes del viaje de los Gunners a Brentford el jueves.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola se enfrentará a un Fulham resistente, desesperado por cortar una racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de la Premier League.

Los Cottagers, que actualmente ocupan el 10.º puesto en la tabla, saben que una victoria sorpresa en el Etihad Stadium podría reavivar su lucha por terminar entre los seis primeros.

Lesiones, estadísticas clave

Varios jugadores clave están de baja por lesión en el Manchester City, incluidos Jérémy Doku (pantorrilla), Savinho (golpe/muslo), John Stones (muslo), Joško Gvardiol (espinilla/tibia) y Mateo Kovačić (tobillo), pero Abdukodir Khusanov y Rúben Dias están disponibles tras recientes preocupaciones.

El Fulham, por su parte, tiene a Saša Lukić (isquiotibiales), Tom Cairney (problemas en la pantorrilla), Rodrigo Muniz (isquiotibiales) y Oscar Bobb (isquiotibiales) en su lista de lesionados, pero el entrenador Marco Silva podría recuperar algo de fondo de armario para el duro desplazamiento al Etihad.

El City ha ganado sus últimos 19 enfrentamientos contra el Fulham en todas las competiciones, lo que supone la racha de victorias más larga que un equipo ha logrado contra otro en la historia del fútbol inglés.

La racha ganadora incluye 16 victorias consecutivas en la Premier League.

