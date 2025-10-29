Cómo ver el partido de la NFL entre Miami Dolphins y Baltimore Ravens: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

La semana 9 comienza bajo las luces en South Beach, donde dos equipos de la AFC que intentan volver a ser relevantes se enfrentan cuando los Baltimore Ravens se dirigen al sur para encontrarse con los Miami Dolphins el jueves por la noche.

Fecha y hora de inicio de Dolphins vs Ravens

Los Dolphins y los Ravens se encontrarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el jueves 30 de octubre, comenzando a las 8:15 pm ET.

Fecha Jueves, 30 de octubre, 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET/ 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Hard Rock Stadium Ubicación Miami Gardens, Florida

Cómo ver Dolphins vs Ravens en TV y transmitir en vivo online

Canal de TV nacional: N/A

N/A Servicio de transmisión:Prime Video, Fubo

Baltimore finalmente detuvo una racha de cuatro derrotas el fin de semana pasado, obteniendo una victoria muy necesaria de 30-16 sobre Chicago en casa. Esa victoria llevó a los Ravens a 2-5 y los mantuvo al alcance en una AFC Norte apretada, todavía a dos juegos de Pittsburgh por el liderazgo de la división. Lamar Jackson estuvo fuera por tercera semana consecutiva, pero el suplente Tyler Huntley se destacó y entregó exactamente lo que Baltimore necesitaba: juego constante, pases oportunos y fútbol sin errores.

Miami, por su parte, rompió su propia caída de tres juegos de manera enfática, superando a Atlanta 34-10 en la carretera. Los Dolphins avanzaron a 2-6 y se ubican terceros en la AFC Este, aunque todavía mirando hacia arriba a Nueva Inglaterra en la clasificación. La victoria vino mientras Miami capitalizaba que los Falcons estuvieran sin su mariscal de campo titular Michael Penix Jr. y el receptor principal Drake London, controlando el ritmo desde el saque inicial.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Dolphins vs Ravens.

En los EE.UU., los aficionados pueden ver el partido de Thursday Night Football en vivo exclusivamente en Prime Video, que comienza a las 8:15 pm ET. Aquellos en Miami o Baltimore pueden ver el juego en vivo a través de ABC, que está disponible con un servicio de transmisión de TV en vivo como Fubo.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones de transmisión exclusivas. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para los usuarios de ver casi cada jugada y touchdown. Además, el servicio de transmisión actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todas las cadenas clave que transmiten los partidos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para Sunday Night Football, Fox para los encuentros dominicales de la NFC, ABC, ESPN para Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los enfrentamientos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por un extra de $11/mes y estar atento a cada avance de anotación de toda la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo de Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados locales de los equipos aún pueden transmitir esos partidos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol — Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde partidos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada aficionado durante todo el año.

Ver los mejores momentos de Dolphins vs Ravens

Los mejores momentos, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 9 entre los Dolphins y los Ravens estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, contenido original, momentos destacados y más. Sigue el evento.

NFL+ es el lugar preferido para los aficionados que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver en vivo enfrentamientos locales y de horario estelar. Lo que antes era gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora incluye algunos beneficios extra, como acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo del mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otro contenido bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada de anotación en toda la liga. A $15 para Premium, es la forma más económica de obtenerlo.

Añadiendo más cambios a la transmisión, ESPN está integrando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde estés en el mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedes probar ExpressVPN sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - échale un vistazo a la reseña de los mejores servicios de VPN aquí.