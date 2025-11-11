Cómo ver el partido de la NFL entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Las brillantes luces del Monday Night Football iluminarán el Lambeau Field cuando los Green Bay Packers (5-2-1) reciban al campeón defensor del Super Bowl, Philadelphia Eagles (6-2), en un enfrentamiento de horario estelar con importantes implicaciones para la postemporada.

Fecha y hora de inicio de Packers vs Eagles

Los Packers y Eagles se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en Lambeau Field en Green Bay, Wisconsin, el lunes 10 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:15 pm ET.

Fecha Lunes, 10 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET / 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Lambeau Field Ubicación Green Bay, Wisconsin

Cómo ver en TV y transmitir en vivo online

Canal de TV nacional: ABC

Servicio de streaming:Fubo

Los Packers llegan al enfrentamiento liderando la NFC Norte a pesar de una frustrante derrota en casa por 16-13 ante los Carolina Panthers la semana pasada. Jordan Love continúa madurando en su papel como mariscal de campo franquicia de Green Bay, promediando más de 258 yardas por pase por juego y manteniendo las pérdidas al mínimo, con solo tres intercepciones en ocho partidos. La línea ofensiva estará bajo presión para darle la protección que necesita para recuperarse contra uno de los frentes defensivos más feroces de la liga.

Mientras tanto, los Eagles, en la cima de la NFC Este con 6-2, vienen de una enérgica victoria por 38-20 sobre los New York Giants. Jalen Hurts sigue siendo el motor que impulsa la ofensiva de Filadelfia, completando pases a un ritmo del 70.2% con 15 pases de touchdown y solo una intercepción. También ha sido una fuerza en el suelo, sumando cinco touchdowns por carrera, uno más que el total de la estrella de los Giants, Saquon Barkley, esta temporada. Los campeones reinantes buscan mantener su impulso mientras se enfrentan a otra potencia de la NFC bajo las luces.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NFL Packers vs Eagles.

En los EE. UU., Packers vs Eagles se transmitirá en ABC, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de transmisión favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones tradicionales de TV y opciones exclusivas de streaming. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para no perderse casi ninguna jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten los juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Fútbol Americano de los Domingos por la Noche, Fox para los enfrentamientos dominicales de la NFC, ABC, ESPN para el Fútbol Americano de los Lunes por la Noche, y la Red de la NFL. Eso significa que estás cubierto para casi todos los enfrentamientos de temporada regular y de playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por $11 más al mes y mantenerte al tanto de cada jugada anotadora de toda la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para el Fútbol Americano de los Jueves por la Noche en 2025, los fanáticos en los mercados locales del equipo aún pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible y todo en uno. Y no es solo fútbol americano, Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver destacados de Packers vs Eagles

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 10 entre los Packers y los Eagles estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a la acción continua de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue adelante.

NFL+ es el sitio ideal para los fanáticos que desean revivir juegos completos sin anuncios o ver partidos locales y en horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunas ventajas adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo en tu mercado y en horarios estelares en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otro contenido bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren estar al tanto de cada jugada anotadora en toda la liga. Por $15 en el nivel Premium, es la forma más económica de obtenerlo.

Sumándose a la revolución del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde estés en el mundo usando un servicio de VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés de vacaciones o por trabajo en el extranjero, y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedes probar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la reseña de los mejores servicios VPN aquí.