Cómo ver el partido de la NFL entre Detroit Lions y Green Bay Packers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Detroit Lions despliegan la alfombra de bienvenida para sus rivales de la NFC Norte, los Green Bay Packers, el jueves en el Ford Field al empezar la Semana 13, y este enfrentamiento tiene todos los ingredientes de una prueba de mitad de temporada.

Fecha y hora de inicio Lions vs Packers

Los Lions y los Packers se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el Ford Field en Detroit, Michigan, el jueves 27 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET / 12:00 pm CT / 10:00 am PT para los fanáticos en los EE.UU.

Fecha Jueves, 27 de noviembre de 2025 Hora de inicio 1:00 pm ET / 12:00 pm CT/ 10:00 am PT Estadio Ford Field Ubicación Detroit, Michigan

Cómo ver Lions vs Packers en TV y transmisión en línea

Canal de TV nacional: FOX

FOX Servicio de streaming:Fubo

Detroit viene de una salvaje victoria 34-27 contra los New York Giants, un juego en el que los visitantes salieron golpeando y mantuvieron una ventaja de dos dígitos al inicio del último cuarto. Pero los Lions se negaron a tirar la toalla, anotando en tres de sus últimos cuatro ataques para arrebatar la victoria. Nueva York dominó el tiempo de posesión e incluso lanzó para casi 400 yardas, pero un 1 de 3 en cuarta oportunidad y un 1 de 3 dentro de la zona roja finalmente torpedearon su intento de sorpresa. Mientras tanto, Detroit avanzó casi 250 yardas por tierra, recordando que este equipo puede dominar durante los cuatro cuartos cuando se lo propone.

Por otro lado, los Packers de repente están respirando fuego de nuevo después de una convincente victoria 23-6 contra los Vikings. Green Bay dominó el balón por casi un cuarto completo más que Minnesota, y los Vikings reunieron —espera por ello— un total de cuatro yardas después del medio tiempo. Con Emanuel Wilson reemplazando al lesionado Josh Jacobs, el mantra del próximo hombre en pie dio grandes resultados: 107 yardas por tierra y dos visitas a la zona de anotación. La victoria mantiene a Green Bay a solo un juego de Chicago en la carrera divisional, y tendrán dos oportunidades contra los Bears en las próximas semanas.

Y no olvidemos la batalla de la primera semana en Lambeau, que Detroit preferiría borrar de su memoria. Los Packers tomaron la delantera temprano y nunca aflojaron su control, aprovechando una aguda actuación de Jordan Love (dos pases de touchdown) y un debut con captura de Micah Parsons para ganar 27-13.

Ver los mejores momentos de Lions vs Packers

Los mejores momentos, actualizaciones en vivo y puntajes del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Lions y los Packers estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a la acción continua de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue la acción.

