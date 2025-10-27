Cómo ver el partido de la NBA entre Utah Jazz y Phoenix Suns: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Phoenix Suns se dirigen a un enfrentamiento el lunes por la noche contra los Utah Jazz en el Delta Center.

Utah busca pasar página después de una campaña desastrosa la temporada pasada, donde terminaron en el último lugar de la Conferencia Oeste con solo 17 victorias. Para empeorar las cosas, la lotería no se inclinó a su favor — conseguir la quinta selección general significó que se perdieron por poco la oportunidad de obtener un posible cambio de franquicia como Cooper Flagg.

Mientras tanto, los Suns entran a este encuentro desesperados por recuperar su terreno después de un comienzo complicado. Phoenix ha perdido dos seguidos de manera desigual, primero cayendo 129-102 ante Los Angeles Clippers antes de ser desmantelados 133-111 por los campeones defensores Denver Nuggets. Ese juego contra Denver se decidió esencialmente al descanso, ya que la defensa de los Suns se desmoronó temprano, permitiendo 71 puntos en los dos primeros cuartos y cavando un profundo agujero de 17 puntos del que no pudieron escapar.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Utah Jazz y Phoenix Suns, además de mucho más.

Utah Jazz vs Phoenix Suns: Fecha y hora de inicio

Los Jazz se enfrentarán a los Suns en un emocionante partido de la NBA el lunes 27 de octubre de 2025, a las 9:00 pm ET o 6:00 pm PT en el Delta Center en Salt Lake City, Utah.

Fecha Lunes 27 de octubre de 2025 Hora de inicio 9:00 pm ET o 6:00 pm PT Estadio Delta Center Lugar Salt Lake City, Utah

Cómo ver Utah Jazz vs Phoenix Suns por TV y transmisión en vivo en línea

Cobertura fuera del mercado: NBA League Pass

NBA League Pass Canales de TV locales: KJZZ, AZFamily

KJZZ, AZFamily Transmisión en vivo:Fubo

Los fanáticos en los EE.UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Mavericks y los Thunder en vivo en Fubo.

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de reembolso de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Utah Jazz

Para Utah, Lauri Markkanen ha sido el motor que los mantiene en marcha, promediando 26.5 puntos con un impresionante porcentaje de tiro del 55.6% mientras encesta cuatro triples por juego. El base novato Keyonte George ha mostrado una madurez más allá de sus años, contribuyendo con 17.0 puntos y 9.5 asistencias por encuentro. Los Jazz han encontrado ritmo ofensivo, tirando un 35.3% desde el perímetro y moviendo bien el balón para mantener a las defensas adivinando.

Walker Kessler ha mantenido el control del área pintada con 12.5 puntos, 9.0 rebotes y 2.0 bloqueos por partido, mientras que Brice Sensabaugh ha sido una chispa desde el banquillo, añadiendo 17.5 puntos y tirando un 42.9% desde larga distancia. El juego equilibrado de Utah — 31.5 asistencias y 48.0 rebotes por juego — ha sido una diferencia clave. Si continúan compartiendo el balón y cuidando las posesiones, su juego interior y ventaja en rebotes podrían ser un problema para un equipo de los Suns más pequeño y en apuros.

Noticias del equipo Phoenix Suns

Dillon Brooks ha sido la segunda opción de anotación de los Suns, sumando 21.5 puntos por partido, mientras que Grayson Allen ha aportado 15.0 puntos y 6.0 asistencias por juego. A pesar de una producción sólida desde el perímetro, Phoenix sigue perjudicándose con un manejo descuidado del balón, promediando 16.5 pérdidas por salida. Su trabajo en los tableros no ha sido mucho mejor — solo 44.0 rebotes por partido — dejando muchas oportunidades de segunda oportunidad para los oponentes.

Con Mark Williams fuera de juego, los Suns dependerán más de Nick Richards y Ryan Dunn para patrullar la pintura. Dunn ha estado activo en el tablero con 7.5 rebotes por noche, y Oso Ighodaro ha añadido 8.0 puntos y 5.0 rebotes por juego, pero el equipo aún necesita un esfuerzo colectivo para competir en el interior. El movimiento del balón de Phoenix ha sido decente, promediando 23 asistencias por juego, sin embargo, su incapacidad para controlar el tempo y rebotear efectivamente ha sido costosa en dos derrotas consecutivas por paliza.

Récord cara a cara entre Utah Jazz y Phoenix Suns