Cómo ver el partido de la NBA entre Toronto Raptors y New York Knicks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Toronto Raptors están listos para recibir a los New York Knicks para comenzar el crucial partido de la NBA el 9 de diciembre de 2025, a las 8:30 pm ET/5:30 pm PT.
Los Raptors anotan 116.4 puntos por partido, mientras que los Knicks anotan 120.7 puntos. Además, Nueva York supera a Toronto en los tableros, promediando 46 rebotes por partido frente a los 42.6 de Toronto.
Los Knicks promedian 27.3 asistencias por partido, mientras que los Raptors lideran con 29.5 asistencias. Nueva York tiene 8.3 robos por partido en comparación con los 8.9 de Toronto, mientras que los Knicks registran 4.3 bloqueos por partido en comparación con los 4.2 de los Raptors.
Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Toronto Raptors y New York Knicks, además de mucho más.
Toronto Raptors vs New York Knicks: Fecha y hora del partido
Los Toronto Raptors y los New York Knicks se enfrentarán en un emocionante partido de la NBA el 9 de diciembre de 2025, a las 8:30 pm ET/5:30 pm PT en el Scotiabank Arena en Toronto, Ontario.
|Fecha
|9 de diciembre de 2025
|Hora de inicio
|8:30 pm ET/5:30 pm PT
|Estadio
|Scotiabank Arena
|Ubicación
|Toronto, Ontario
Cómo ver Toronto Raptors vs New York Knicks en TV y transmitir en vivo en línea
Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Toronto Raptors y los New York Knicks en vivo en:
- Servicio de streaming: Amazon Prime US
Transmitiendo el juego con una VPN
¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.
Noticias del equipo Toronto Raptors
Brandon Ingram tiene un promedio del 80.8% desde la línea de tiros libres y un 46.6% en tiros de campo.
Scottie Barnes promedia 8.0 rebotes por partido, que comprenden 5.8 rebotes defensivos y 2.1 rebotes ofensivos.
Immanuel Quickley promedia 1.8 pérdidas de balón por juego mientras proporciona 6.2 asistencias en 32.2 minutos.
Lesiones de Toronto Raptors
|Jugador
|Lesión
|Estado de la lesión
|SF, RJ Barrett
|Lesión de rodilla
|Fuera
|SF, Jamison Battle
|Lesión de tobillo
|Fuera
Noticias del equipo New York Knicks
Jalen Brunson tiene un 85.7% de aciertos desde la línea de tiros libres y un 47.1% en tiros de campo mientras promedia 28.0 puntos por juego.
Mikal Bridges tiene un porcentaje efectivo de tiros de campo del 54.2% y promedia 16.7 puntos, 4.1 asistencias y 4.5 rebotes por partido.
OG Anunoby tiene un 47.7% de aciertos en tiros de campo y contribuye con 15.5 puntos, 2.1 asistencias y 5.2 rebotes por partido.
Lesiones de New York Knicks
|Jugador
|Lesión
|Estado de la lesión
|SG, Landry Shamet
|Lesión de hombro
|Fuera
|C, Karl-Anthony Towns
|Lesión de pantorrilla
|Fuera
Récord cara a cara entre Toronto Raptors y New York Knicks
Los New York Knicks han aplastado a los Toronto Raptors en sus últimos cinco enfrentamientos directos, ganando cada uno de ellos. Los Knicks han demostrado su capacidad para controlar el ritmo y resolver los partidos con grandes actuaciones ofensivas, incluyendo victorias decisivas como 139-125 el 24 de diciembre de 2024 y 116-94 el 1 de diciembre de 2025.
New York ha demostrado la habilidad para finalizar bien bajo presión, incluso en partidos más cerrados como la victoria 113-108 el 10 de diciembre de 2024 y la victoria 121-115 el 5 de febrero de 2025.
Durante este período, Toronto ha encontrado dificultades para igualar la presión defensiva y de anotación de los Knicks. Los Raptors necesitarán un cambio significativo para revertir la situación, pero si la tendencia actual continúa, es posible que New York esté una vez más por delante.
|Fecha
|Resultados
|01 de diciembre de 2025
|Knicks 116-94 Raptors
|05 de febrero de 2025
|Knicks 121-115 Raptors
|09 de enero de 2025
|Knicks 112-98 Raptors
|24 de diciembre de 2024
|Knicks 139-125 Raptors
|10 de diciembre de 2024
|Knicks 113-108 Raptors