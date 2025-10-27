Cómo ver el partido de la NBA entre San Antonio Spurs y Toronto Raptors: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los San Antonio Spurs (3-0) buscan mantener su impulso de inicio de temporada al recibir a los Toronto Raptors (1-2) en el Frost Bank Center el lunes por la noche.
San Antonio ha comenzado la campaña de manera impresionante, con tres victorias consecutivas. Los jóvenes Spurs han impresionado con su energía y ejecución, derrotando recientemente a los Brooklyn Nets 118–107 para deleitar al público local y mantenerse invictos.
Toronto, por otro lado, continúa su búsqueda de consistencia tras perder dos de sus primeros tres partidos. A pesar de renovar la plantilla con la esperanza de volver a la contienda por los playoffs, los Raptors no pudieron superar un difícil tercer cuarto en su derrota por 139–129 ante los Dallas Mavericks el domingo, donde fueron superados por 14 puntos en ese tramo decisivo.
Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de NBA entre San Antonio Spurs y Toronto Raptors, además de mucho más.
San Antonio Spurs vs Toronto Raptors: Fecha y hora de inicio
Los Spurs se enfrentarán a los Raptors en un emocionante juego de NBA el lunes 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.
|Fecha
|Lunes, 27 de octubre de 2025
|Hora de inicio
|8:00 pm ET o 5:00 pm PT
|Estadio
|Frost Bank Center
|Ubicación
|San Antonio, Texas
Cómo ver San Antonio Spurs vs Toronto Raptors en TV y en vivo online
- Transmisión fuera del mercado: NBA League Pass
- Canales de TV locales: YES y FDSSW
- Transmisión en vivo:Fubo
Los aficionados en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre los Spurs y los Raptors en vivo en Fubo.
Noticias del equipo San Antonio Spurs
Para San Antonio, el alero/pívot All-Star Victor Wembanyama una vez más mostró su brillantez integral, liderando a seis Spurs en cifras dobles con 31 puntos, 14 rebotes y seis bloqueos contra los Nets.
El base novato Dylan Harper proporcionó una chispa desde el banquillo con 20 puntos y ocho asistencias, mientras que Keldon Johnson aportó 19 puntos y seis rebotes. La ofensiva de los Spurs estuvo en funcionamiento toda la noche, acertando el 50 por ciento de sus tiros de campo.
Noticias del equipo Toronto Raptors
Contra los Mavs, Scottie Barnes fue el punto brillante para Toronto, llenando la hoja estadística con un máximo del juego de 33 puntos en 13 de 24 tiros, junto con 11 rebotes y seis asistencias.
Brandon Ingram agregó 22 puntos con un eficiente 10 de 16 desde el suelo y capturó seis rebotes, pero la defensa de los Raptors no pudo mantener el ritmo, ya que los Mavericks los castigaron con un impresionante 59 por ciento en tiros totales.
Récord de enfrentamientos directos San Antonio Spurs vs Toronto Raptors
|Fecha
|Competición
|Equipo Local
|Equipo Visitante
|Marcador
|14.04.25
|NBA
|San Antonio Spurs
|Toronto Raptors
|125 - 118
|24.03.25
|NBA
|Toronto Raptors
|San Antonio Spurs
|89 - 123
|22.07.24
|LVSL
|San Antonio Spurs
|Toronto Raptors
|100 - 89
|13.02.24
|NBA
|Toronto Raptors
|San Antonio Spurs
|99 - 122
|06.11.23
|NBA
|San Antonio Spurs
|Toronto Raptors
|116 - 123