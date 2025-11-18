Cómo ver el partido de la NBA entre San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los San Antonio Spurs se enfrentarán a los Memphis Grizzlies para comenzar el electrizante partido de la NBA el 18 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

Los Spurs tienen un comienzo perfecto de 4-0 contra rivales de división y son sextos en la liga con 18.2 puntos de contragolpe por juego, dominados por los 3.5 de Devin Vassell. Los Grizzlies, por otro lado, tienen un récord de 2-7 en juegos decididos por diez puntos o más, a pesar de estar 2-1 en la División Suroeste.

El efectivo 49.7% de porcentaje en tiros de campo de San Antonio es marginalmente más alto que el habitual 48.3% de Memphis. San Antonio tiene una pequeña ventaja en oportunidades de perímetro ya que los Grizzlies promedian 12.9 triples hechos por juego, lo cual es 1.3 menos en comparación con los 14.2 triples que los Spurs típicamente permiten.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies, además de mucho más.

San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies: Fecha y hora de inicio

Fecha 18 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Estadio Frost Bank Center Ubicación San Antonio, Texas

Cómo ver San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies en TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los San Antonio Spurs y los Memphis Grizzlies en vivo en:

Canal de TV: NBC

NBC Servicio de streaming: Peacock

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Puedes incluso probar NordVPN sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo San Antonio Spurs

De'Aaron Fox está lanzando un 51.2% efectivo desde el campo mientras promedia 22.0 puntos, 6.8 asistencias y 3.6 rebotes por juego.

Devin Vassell promedia 13.8 puntos, 2.4 asistencias y 3.5 rebotes por juego, mientras lanza un 40.6% en general.

Jordan McLaughlin contribuye con 1.3 asistencias, 0.8 rebotes y 3.5 puntos por juego con un 41.7% en tiros.

Lesiones de San Antonio Spurs

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Victor Wembanyama Lesión en la pantorrilla Día a día SG, Dylan Harper Lesión en la pantorrilla Fuera

Noticias del equipo Memphis Grizzlies

Charles Bassey promedia 7.5 rebotes por juego, 3.5 ofensivos y 4.0 defensivos.

Santi Aldama tiene un 46.3% de aciertos en sus tiros y promedia 12.6 puntos, 2.5 asistencias y 6.9 rebotes por juego.

Jaren Jackson Jr. promedia 17.9 puntos, 1.4 asistencias y 5.2 rebotes por juego mientras tiene un 47.8% de aciertos en sus tiros.

Lesiones de los Memphis Grizzlies

Jugador Lesión Estado de la Lesión PG, Ja Morant Lesión en la pantorrilla Día a Día PF, Olivier-Maxence Prosper Lesión en el cuádriceps Día a Día

Récord cara a cara entre San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies

El último enfrentamiento cara a cara entre los Spurs y los Grizzlies ha sido una lucha de ida y vuelta, con Memphis ganando tres de los últimos cinco encuentros, incluyendo partidos sólidos como sus victorias por 140-112 el 18 de enero de 2025 y su victoria por 129-115 solo dos días antes.

Los Spurs, por otro lado, han demostrado su capacidad para estar a la altura de la ocasión, ganando un emocionante juego por 130-128 el 2 de marzo de 2025, y una sólida victoria por 102-87 en abril de 2024.

Estos juegos demuestran que San Antonio todavía puede responder con una ofensiva potente y ritmo, aunque Memphis ha tenido períodos de dominio. Por lo tanto, si los Spurs pueden controlar el ritmo y aprovechar las oportunidades de contraataque para cambiar la marea del juego a su favor o si el explosivo poder de anotación de los Grizzlies regresa, podría determinar el resultado del próximo partido.