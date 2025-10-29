Cómo ver el partido de la NBA entre Phoenix Suns y Memphis Grizzlies: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Phoenix Suns (1-3) buscan poner fin a su racha de tres derrotas consecutivas cuando reciban a los Memphis Grizzlies (2-2) en el PHX Arena el miércoles por la noche.

Ha sido un tramo difícil para Phoenix, cuyas luchas a principios de temporada han sido una sorpresa después de una pretemporada prometedora. Los Suns una vez más se quedaron cortos en su última salida, cayendo 138–134 ante los Utah Jazz en una desgarradora derrota en tiempo extra, un resultado que extendió su racha y añadió a la creciente frustración en el vestuario.

Mientras tanto, Memphis entra en este enfrentamiento con la aspiración de construir sobre la aparición en los playoffs de la temporada pasada. Después de ser eliminados en la primera ronda por Oklahoma City, los Grizzlies tienen su mirada puesta en hacer una carrera más profunda este año. Dicho esto, su impulso sufrió un golpe en su más reciente partido fuera de casa, una derrota por 131–118 ante los Golden State Warriors, dejándolos ansiosos por reagruparse y volver a la senda del triunfo contra un equipo de los Suns en apuros.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Phoenix Suns y Memphis Grizzlies, además de mucho más.

Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies: Fecha y hora de inicio

Los Suns se enfrentarán a los Grizzlies en un emocionante partido de la NBA el miércoles 29 de octubre de 2025, a las 9:00 pm ET o 6:00 pm PT en el Footprint Center en Phoenix, Arizona.

Fecha Miércoles, 29 de octubre de 2025 Hora de inicio 9:00 pm ET o 6:00 pm PT Estadio Footprint Center Ubicación Phoenix, Arizona

Cómo ver Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies en TV y transmitir en vivo online

Los aficionados en los EE.UU. pueden seguir toda la acción entre los Raptors y los Rockets en vivo por FDSSE, AZFamily, y Suns+ y Fubo (en el mercado).

Noticias del equipo Phoenix Suns

Devin Booker lideró a los Suns con 34 puntos y 10 asistencias con un tiro de 11 de 26. Mark Williams agregó 25 puntos con un eficiente 9 de 14 desde el suelo, mientras que Grayson Allen contribuyó con 23 puntos. Royce O’Neale hizo una actuación cercana al triple-doble con 17 puntos, 13 rebotes, siete asistencias y cinco robos.

Phoenix disparó un 42 por ciento desde el campo y conectó 20 de 55 tiros desde más allá del arco. Después de quedar atrás por 20, los Suns remontaron para empatar al final, solo para que Utah cerrara con una racha de 8-1 que selló la dolorosa derrota en tiempo extra.

Noticias del equipo Memphis Grizzlies

Por otro lado, Ja Morant lideró a los Grizzlies con 23 puntos y nueve asistencias, mientras que Jock Landale estuvo perfecto desde el campo, anotando 17 puntos y capturando seis rebotes. Jaren Jackson Jr. sumó 16 puntos y siete rebotes en un sólido esfuerzo bidireccional.

Memphis salió disparando, anotando 37 puntos en el primer cuarto y disparando un 45 por ciento en general, incluyendo 12 de 39 desde lejos. Pero después de su rápido comienzo, las cosas se desmoronaron. La ofensiva se enfrió drásticamente y los Grizzlies se encontraron perdiendo por hasta 22 en el tercer cuarto. Javon Small tuvo dificultades para encontrar su ritmo desde el banquillo, logrando solo cuatro puntos con un tiro de 1 de 7, mientras que Morant se apagó desde la distancia, fallando sus seis intentos a pesar de su fuerte desempeño general.

