Cómo ver el partido de la NBA entre Philadelphia 76ers y Orlando Magic: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Philadelphia 76ers están programados para enfrentarse contra el Orlando Magic para comenzar el emocionante partido de la NBA el 27 de octubre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

El Orlando Magic anota 110 puntos por partido, mientras que los Philadelphia 76ers promedian 121 puntos por partido. Philadelphia consigue 40 rebotes por partido, mientras que el Magic obtiene 48.

Los 76ers tienen 26 asistencias por partido, en comparación con las 18.7 asistencias por partido de Orlando. El Magic es marginalmente mejor en bloqueos (5 en comparación con los 4.5 de los 76ers) y en robos (7.7 en comparación con los 6.5 de los 76ers).

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Philadelphia 76ers vs Orlando Magic, además de mucho más.

Philadelphia 76ers vs Orlando Magic: Fecha y hora de inicio

Los Philadelphia 76ers se enfrentarán a los Orlando Magic en un épico partido de la NBA el 27 de octubre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT en el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pennsylvania.

Fecha 27 de octubre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Estadio Xfinity Mobile Arena Ubicación Filadelfia, Pennsylvania

Cómo ver Philadelphia 76ers vs Orlando Magic en TV y en vivo por internet

Los fanáticos en EE. UU. pueden seguir toda la acción entre los Philadelphia 76ers y los Orlando Magic en vivo en:

Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con una VPN

Noticias del equipo Philadelphia 76ers

Tyrese Maxey ha estado lanzando el 85.0% desde la línea de tiros libres y el 45.5% desde el campo, anotando 34.0 puntos en promedio por juego.

Andre Drummond coge 7.0 rebotes por partido, que incluyen 4.0 rebotes defensivos y 3.0 rebotes ofensivos.

VJ Edgecombe tiene un porcentaje efectivo de lanzamiento del 46.3% y promedia 24.5 puntos, 6.5 rebotes y 5.5 asistencias por juego.

Lesiones de Philadelphia 76ers

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Paul George Lesión de rodilla Día a día PF, Trendon Watford Lesión de isquiotibiales Día a día

Noticias del equipo Orlando Magic

Franz Wagner ha estado lanzando el 53.1% desde el campo y el 75.0% desde la línea de tiros libres, promediando 22.7 puntos por juego.

Wendell Carter Jr. promedia 9.7 rebotes por juego, que incluyen 5.3 rebotes defensivos y 4.3 rebotes ofensivos.

Desmond Bane ha contribuido con 3.7 asistencias en promedio por juego, 3.7 pérdidas de balón en 32.3 minutos de acción por juego.

Lesiones de Orlando Magic

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Moritz Wagner Lesión de rodilla Día a día PG, Jalen Suggs Lesión de rodilla Día a día

Historial de enfrentamientos entre Philadelphia 76ers y Orlando Magic

Los Orlando Magic han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros con los Philadelphia 76ers, lo que les da ventaja en los partidos recientes. El 11 de octubre de 2025, dominaron a los 76ers 128-98, demostrando su profundidad ofensiva en su actuación más dominante hasta la fecha.

Los Magic a menudo han dominado el ritmo y la defensa en esta serie, con la única victoria de los 76ers ocurriendo el 7 de diciembre de 2024, cuando los derrotaron 102-94.

Orlando tiene el potencial de derrotar a Philadelphia en este próximo partido si mantienen su efectividad en el marcador y su presencia potente en los rebotes.